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Posted 23 февраля, 07:40

Published 23 февраля, 07:40

Modified 23 февраля, 18:48

Updated 23 февраля, 18:48

Праздничная неделя ждёт уфимцев

Куда сходить в Уфе на Масленицу: карта праздника

23 февраля 2025, 07:40
Фото: mkset.ru.

Праздничная неделя ждёт уфимцев

Собрали для вас удобную и полную афишу мероприятий на Масленицу-2025 в Уфе. С анонсами новых празднований материал будет пополняться. Сохраняйте, чтобы не потерять!

Масленица 2025 в Уфе

Многие российские регионы в 2024 отменяли массовые гуляния в масленичную неделю из соображений безопасности. В 2025 году переносов или запретов проведения праздников в Уфе не будет, однако городские власти примут дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей и гостей башкирской столицы.

Напомним, в 2025 году масленичная неделя начнётся 24 февраля и закончится 2 марта — именно в этот день и будет праздноваться Масленица.

Все мероприятия 12+

На мероприятиях — городских и коммерческих — для взрослых и детей обещают все традиционные атрибуты масленичных гуляний с угощениями, дегустацией блинов, концертом и главным ритуалом Праздника — сожжением чучела. Собственные празднования также часто организовывают учебные учреждения, в основном, школы. Гуляния пройдут и в парках города.

Фото: mkset.ru

Главное празднование Масленицы в Уфе

  • Где: площадь им. Ленина (перед Горсоветом);
  • Когда: 1 марта;
  • Вход: бесплатный.

Масленица-2025 на «Кашкадане»

  • Где: парк «Кашкадан»;
  • Когда: 1 марта, 12:00;
  • Вход: бесплатный.

«Масленица у ворот — всех веселый праздник ждет!»

  • Где: деревня Нагаево (Октябрьский район Уфы), Нагаевский дом культуры;
  • Когда: 1 марта, 12:00–13:00;
  • Вход: бесплатный.

Масленица-2025 в Жилино

  • Где: деревня Жилино (Октябрьский район Уфы), детская площадка напротив дома №9 по улице Манежной;
  • Когда: 2 марта, 12:00;
  • Вход: бесплатный

«Ух ты! Масленица»

  • Где: парк им. И. Якутова;
  • Когда: 2 марта, 12:00
  • Вход: бесплатный.
Фото: mkset.ru

«Широкая масленица 2025»

Полуторачасовые пограммы для дошкольных и школьных, а также семейных групп.

  • Где: Загородный комплекс Green Hall, улица Линевая 76/1;
  • Когда: 24 февраля — 2 марта, 09:00–18:00;
  • Посещение: от ₽1,6 тыс. до ₽2,5 тыс. для семей.
Блины бьют уфимцев по карману
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Ранее Mkset рассказывал о том, насколько серьёзно изменились цены на ингредиенты для блинов в Башкирии за год.

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