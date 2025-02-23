Куда сходить в Уфе на Масленицу: карта праздника

Posted 23 февраля, 07:40
Published 23 февраля, 07:40
Modified 23 февраля, 18:48
Updated 23 февраля, 18:48
Многие российские регионы в 2024 отменяли массовые гуляния в масленичную неделю из соображений безопасности. В 2025 году переносов или запретов проведения праздников в Уфе не будет, однако городские власти примут дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей и гостей башкирской столицы.
Напомним, в 2025 году масленичная неделя начнётся 24 февраля и закончится 2 марта — именно в этот день и будет праздноваться Масленица.
Все мероприятия 12+
На мероприятиях — городских и коммерческих — для взрослых и детей обещают все традиционные атрибуты масленичных гуляний с угощениями, дегустацией блинов, концертом и главным ритуалом Праздника — сожжением чучела. Собственные празднования также часто организовывают учебные учреждения, в основном, школы. Гуляния пройдут и в парках города.
Полуторачасовые пограммы для дошкольных и школьных, а также семейных групп.
Ранее Mkset рассказывал о том, насколько серьёзно изменились цены на ингредиенты для блинов в Башкирии за год.