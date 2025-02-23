Куда сходить в Уфе на Масленицу: карта праздника

Многие российские регионы в 2024 отменяли массовые гуляния в масленичную неделю из соображений безопасности. В 2025 году переносов или запретов проведения праздников в Уфе не будет, однако городские власти примут дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей и гостей башкирской столицы.