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Posted 23 февраля, 20:44

Published 23 февраля, 20:44

Modified 23 февраля, 20:48

Updated 23 февраля, 20:48

Опубликованы армейские снимки депутатов Башкирии

Красивые и молодые: уфимцы угадывают своих депутатов на фото из армии

23 февраля 2025, 20:44
Фото: Курултай РБ, Константин Толкачёв/Vk.

Опубликованы армейские снимки депутатов Башкирии

Башкирские законотворцы в прошедший День защитника Отечества вспомнили молодость и поделились своими фотографиями времён службы в армии; Предлагаем пройти небольшой тест в понедельник, 24 февраля, получится ли у вас узнать политиков по снимкам из давно минувших дней?

Начнём с вами — на заглавном снимке запечатлён бессменный на протяжении многих лет спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв. По официальной биографии, он служил в рядах Советской Армии он с 1971 по 1973 год. Уже спустя несколько лет после «дембеля» Толкачёв стал служить в МВД, получив соответствующее образование. Однако милицейскую фуражку нынешний председатель Курултая позже сменил на строгий костюм и кресло главного законотворца региона.

Остальных «народных избранников» предлагаем угадать самостоятельно. Правильные ответы — под спойлером.

Спойлер

1 — Илшат Таджитдинов;

2 — Алексей Шмелев;

3 — Рустем Ахмадинуров;

4 — Владимир Нагорный;

5 — Ильшат Вазигатов;

6 — Фарит Гумеров;

7 — Александр Андреев;

8 — Салават Харасов;

9 — Загир Хакимов.

Фото: Курултай РБ
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Ранее Mkset составлял тест по детским фото башкирских чиновников, куда более знакомых большинству жителей Республики.

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