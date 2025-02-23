Красивые и молодые: уфимцы угадывают своих депутатов на фото из армии

Posted 23 февраля, 20:44
Published 23 февраля, 20:44
Modified 23 февраля, 20:48
Updated 23 февраля, 20:48
Начнём с вами — на заглавном снимке запечатлён бессменный на протяжении многих лет спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв. По официальной биографии, он служил в рядах Советской Армии он с 1971 по 1973 год. Уже спустя несколько лет после «дембеля» Толкачёв стал служить в МВД, получив соответствующее образование. Однако милицейскую фуражку нынешний председатель Курултая позже сменил на строгий костюм и кресло главного законотворца региона.
Остальных «народных избранников» предлагаем угадать самостоятельно. Правильные ответы — под спойлером.
1 — Илшат Таджитдинов;
2 — Алексей Шмелев;
3 — Рустем Ахмадинуров;
4 — Владимир Нагорный;
5 — Ильшат Вазигатов;
6 — Фарит Гумеров;
7 — Александр Андреев;
8 — Салават Харасов;
9 — Загир Хакимов.
Ранее Mkset составлял тест по детским фото башкирских чиновников, куда более знакомых большинству жителей Республики.