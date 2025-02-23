Красивые и молодые: уфимцы угадывают своих депутатов на фото из армии

Начнём с вами — на заглавном снимке запечатлён бессменный на протяжении многих лет спикер регионального Госсобрания Константин Толкачёв. По официальной биографии, он служил в рядах Советской Армии он с 1971 по 1973 год. Уже спустя несколько лет после «дембеля» Толкачёв стал служить в МВД, получив соответствующее образование. Однако милицейскую фуражку нынешний председатель Курултая позже сменил на строгий костюм и кресло главного законотворца региона.