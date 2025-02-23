mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 17:59

Published 23 февраля, 17:59

Modified 23 февраля, 18:55

Updated 23 февраля, 18:55

Дорогу на Магнитогорск закрыли из-за метели

Две трассы блокировали в Башкирии

23 февраля 2025, 17:59
Фото: 1MI.

Дорогу на Магнитогорск закрыли из-за метели

Сложные погодные условия вынудили властей ограничить движение в регионе, сообщает в воскресенье, 23 февраля, МЧС Республики Башкортостан.

Капризный февраль принес неприятности водителям и пассажирам в Башкирии. Из-за непогоды в регионе временно перекрыли две дороги. Как сообщает региональное управление МЧС России, в Республике Башкортостан на 22:00 воскресенья, 23 февраля, были введены ограничения на движение всех видов транспорта на двух участках:

  • Верхний Сарабиль — Кувандык (Зианчуринский район Башкирии). Ориентировочное время снятия ограничений — 08:00 понедельника, 24.02.2025.
  • Магнитогорск — Ира (Баймакский район Башкирии). Ориентировочное время снятия ограничений — 09:00 понедельника, 24.02.2025.

В связи с введением ограничений в городе Баймак был организован пункт временного размещения, который контролируют спасательные службы Башкирии. По состоянию на 22:00 23 февраля в пункте находятся 18 человек, треть из которых — дети. Все они — жители города Магнитогорск.

Метель парализовала Башкирию
Узнать подробнее

Напомним, региональные власти начали закрывать дороги, в том числе трассу из Уфы в Челябинск, в последние выходные февраля 2025 года.

Читайте также:
Снежная буря заблокировала дороги БашкирииМать подозревается в жестокой расправе над младенцем в БашкирииДве автодороги закрыли в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Баймак#Магнитогорск#Ограничения#Движение#Трассы#Пункт временного размещения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика