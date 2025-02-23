Две трассы блокировали в Башкирии

Posted 23 февраля, 17:59
Published 23 февраля, 17:59
Modified 23 февраля, 18:55
Updated 23 февраля, 18:55
Капризный февраль принес неприятности водителям и пассажирам в Башкирии. Из-за непогоды в регионе временно перекрыли две дороги. Как сообщает региональное управление МЧС России, в Республике Башкортостан на 22:00 воскресенья, 23 февраля, были введены ограничения на движение всех видов транспорта на двух участках:
В связи с введением ограничений в городе Баймак был организован пункт временного размещения, который контролируют спасательные службы Башкирии. По состоянию на 22:00 23 февраля в пункте находятся 18 человек, треть из которых — дети. Все они — жители города Магнитогорск.
Напомним, региональные власти начали закрывать дороги, в том числе трассу из Уфы в Челябинск, в последние выходные февраля 2025 года.