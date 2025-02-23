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Posted 23 февраля, 07:54

Published 23 февраля, 07:54

Modified 23 февраля, 07:56

Updated 23 февраля, 07:56

В Башкирии на пожаре погиб 70-летний мужчина

Башкирский пенсионер сгорел заживо в пожаре

23 февраля 2025, 07:54
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

В Башкирии на пожаре погиб 70-летний мужчина

Пожилой башкортостанец из Кармаскалинского района стал жертвой трагического инцидента, сообщили в воскресенье, 23 февраля, в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Вызов о пожаре поступил огнеборцам из деревни Орловка. Местные жители сообщили в «112» о том, что пламя охватило дом 70-летнего старика. Вся постройка полыхала ярким огнём, а в воздух тянулся чёрный столб дыма. Самого хозяина нигде поблизости видно не было.

Пожарные, как отчитались в Госкомитете, оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя. В ходе тушения внутри обнаружили и самого пенсионера. Спасти его, впрочем, не удалось — он уже не подавал признаков жизни. Бездыханное тело сразу же отдали бригаде медиков, но тем оставалось только констатировать смерть мужчины.

Житель Башкирии спас пенсионера из пожара
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Ранее Mkset рассказывал о том, что как сельчанин спас от гибели в пожаре пенсионера.

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