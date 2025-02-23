Башкирский пенсионер сгорел заживо в пожаре

Posted 23 февраля, 07:54
Published 23 февраля, 07:54
Modified 23 февраля, 07:56
Updated 23 февраля, 07:56
Вызов о пожаре поступил огнеборцам из деревни Орловка. Местные жители сообщили в «112» о том, что пламя охватило дом 70-летнего старика. Вся постройка полыхала ярким огнём, а в воздух тянулся чёрный столб дыма. Самого хозяина нигде поблизости видно не было.
Пожарные, как отчитались в Госкомитете, оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя. В ходе тушения внутри обнаружили и самого пенсионера. Спасти его, впрочем, не удалось — он уже не подавал признаков жизни. Бездыханное тело сразу же отдали бригаде медиков, но тем оставалось только констатировать смерть мужчины.