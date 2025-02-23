Башкирия потеряла легендарного богатыря

В последние годы жил и тренировал других спортсменов «уральский богатырь» в Межгорье. Профессиональному занятию жиму лёжа он посвятил два десятилетия своей жизни. Одной из последних значимых его побед была «бронза» в супертяжёлой категории на чемпионате Башкирии по жиму.