Башкирия потеряла легендарного богатыря

Posted 23 февраля, 04:19
Published 23 февраля, 04:19
Modified 23 февраля, 06:50
Updated 23 февраля, 06:50
В последние годы жил и тренировал других спортсменов «уральский богатырь» в Межгорье. Профессиональному занятию жиму лёжа он посвятил два десятилетия своей жизни. Одной из последних значимых его побед была «бронза» в супертяжёлой категории на чемпионате Башкирии по жиму.
Утверждается, что причиной смерти Кабирова стал обширный инфаркт. Похороны спортсмена состоятся 24 февраля на новом кладбище города Ялты.