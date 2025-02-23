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Posted 23 февраля, 04:19

Published 23 февраля, 04:19

Modified 23 февраля, 06:50

Updated 23 февраля, 06:50

Спортсмен Ринат Кабиров скончался в Башкирии

Башкирия потеряла легендарного богатыря

23 февраля 2025, 04:19
Фото: Ринат Кабиров / Vk.

Спортсмен Ринат Кабиров скончался в Башкирии

На 45-м году жизни скончался известный башкортостанский пауэрлифтер Ринат Кабиров, сообщили в соцсетях его близкие в воскресенье, 23 февраля.

В последние годы жил и тренировал других спортсменов «уральский богатырь» в Межгорье. Профессиональному занятию жиму лёжа он посвятил два десятилетия своей жизни. Одной из последних значимых его побед была «бронза» в супертяжёлой категории на чемпионате Башкирии по жиму.

Утверждается, что причиной смерти Кабирова стал обширный инфаркт. Похороны спортсмена состоятся 24 февраля на новом кладбище города Ялты.

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Ранее Mkset сообщал об уходе из жизни известного башкирского батыра Фарита Шарипова.

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