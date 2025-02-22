В Уфе вскрыли 13 взяток в «хоккейном деле»

Напомним, директора одного из факультетов задержали в 2022 году. Она проходит по скандальному «делу хоккеистов» — педагог, как считает следствие, закрывала сессии спортсменам клуба «Салават Юлаев». За денежные вознаграждения она якобы писала им диссертации и дипломы.