В Уфе вскрыли 13 взяток в «хоккейном деле»

Posted 21 февраля, 21:18
Published 21 февраля, 21:18
Modified 21 февраля, 21:21
Updated 21 февраля, 21:21
Напомним, директора одного из факультетов задержали в 2022 году. Она проходит по скандальному «делу хоккеистов» — педагог, как считает следствие, закрывала сессии спортсменам клуба «Салават Юлаев». За денежные вознаграждения она якобы писала им диссертации и дипломы.
Суммы взяток при этом могли составлять от ₽10 тыс. до ₽100 тыс. Всего, по свежим данным, речь идёт о 13 эпизодах взяточничества.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии избрали меру пресечения бывшему главе региональногшо Госжилнадзора.