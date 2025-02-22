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Posted 21 февраля, 21:18

Published 21 февраля, 21:18

Modified 21 февраля, 21:21

Updated 21 февраля, 21:21

Проффесора из Уфы уличили во взятках

В Уфе вскрыли 13 взяток в «хоккейном деле»

21 февраля 2025, 21:18
Фото: 1MI.

Проффесора из Уфы уличили во взятках

Инсайдерские Telegram-каналы публикуют подробности дела против педагога Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в субботу, 22 февраля.

Напомним, директора одного из факультетов задержали в 2022 году. Она проходит по скандальному «делу хоккеистов» — педагог, как считает следствие, закрывала сессии спортсменам клуба «Салават Юлаев». За денежные вознаграждения она якобы писала им диссертации и дипломы.

Суммы взяток при этом могли составлять от ₽10 тыс. до ₽100 тыс. Всего, по свежим данным, речь идёт о 13 эпизодах взяточничества.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии избрали меру пресечения бывшему главе региональногшо Госжилнадзора.

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