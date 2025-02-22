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Posted 22 февраля, 10:55

Published 22 февраля, 10:55

Modified 22 февраля, 10:57

Updated 22 февраля, 10:57

Уфимский хам-водитель маршрутки поплатился за грубость

Уфимский хам-водитель маршрутки поплатился за грубость

22 февраля 2025, 10:55
Фото: 1MI.
Многочисленные жалобы пассажиров привели к увольнению водителя автобуса №277, сообщает в субботу, 22 февраля, «UTV».

В Уфе один из водителей маршрутного автобуса №277 лишился работы из-за грубого обращения с пассажирами. Как сообщают источники, жительница города оставила гневную жалобу на шофера, обвинив его в хамстве, оскорблениях и даже попытках обмана при оплате проезда.

По словам уфимки, водитель регулярно грубит пассажирам, ругается при оплате транспортной картой «Алга» и ведет себя крайне некорректно. Женщина также отметила, что даже принимая оплату картой «Алга», водитель, по ее мнению, пытается обманывать.

— При выходе с моей карты «Алга» снял по 40 рублей 2 раза. Сказал, чтобы я совесть имела в следующий раз не давала ему карту. Это просто возмутительно! Он постоянно нас оскорбляет, материт, кричит, по-хамски себя ведёт. Вся Уфа уже знает, что у нас есть такой водитель, хам. Ни к детям, ни к женщинам, ни к пожилым людям уважения нет, выгоняет из пазика, делает что хочет, — возмущается уфимка.
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После поступления жалобы в управление транспорта города была проведена проверка. В результате, как сообщили в ведомстве, водитель был уволен из-за многочисленных жалоб на его поведение со стороны пассажиров.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии в пользу незаконно уволенной женщины было взыскано более ₽300`000.

В Башкирии женщина получила ₽300`000 за увольнение
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