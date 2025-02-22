Уфимский хам-водитель маршрутки поплатился за грубость

Posted 22 февраля, 10:55
Published 22 февраля, 10:55
Modified 22 февраля, 10:57
Updated 22 февраля, 10:57
В Уфе один из водителей маршрутного автобуса №277 лишился работы из-за грубого обращения с пассажирами. Как сообщают источники, жительница города оставила гневную жалобу на шофера, обвинив его в хамстве, оскорблениях и даже попытках обмана при оплате проезда.
По словам уфимки, водитель регулярно грубит пассажирам, ругается при оплате транспортной картой «Алга» и ведет себя крайне некорректно. Женщина также отметила, что даже принимая оплату картой «Алга», водитель, по ее мнению, пытается обманывать.
— При выходе с моей карты «Алга» снял по 40 рублей 2 раза. Сказал, чтобы я совесть имела в следующий раз не давала ему карту. Это просто возмутительно! Он постоянно нас оскорбляет, материт, кричит, по-хамски себя ведёт. Вся Уфа уже знает, что у нас есть такой водитель, хам. Ни к детям, ни к женщинам, ни к пожилым людям уважения нет, выгоняет из пазика, делает что хочет, — возмущается уфимка.
После поступления жалобы в управление транспорта города была проведена проверка. В результате, как сообщили в ведомстве, водитель был уволен из-за многочисленных жалоб на его поведение со стороны пассажиров.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии в пользу незаконно уволенной женщины было взыскано более ₽300`000.