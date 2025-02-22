Уфимский хам-водитель маршрутки поплатился за грубость

В Уфе один из водителей маршрутного автобуса №277 лишился работы из-за грубого обращения с пассажирами. Как сообщают источники, жительница города оставила гневную жалобу на шофера, обвинив его в хамстве, оскорблениях и даже попытках обмана при оплате проезда.