Цены на продукты заставляют экономить жителей Башкирии

В целом по Приволжскому федеральному округу (ПФО) средняя цена на такой же набор продуктов составляет 6 349 рублей. Оказывается, Башкирия — уже не самый дешёвый регион для жизни, ведь по дороговизне продуктовой корзины регион занимает второе место в ПФО. Дороже только в Пермском крае, где аналогичный набор стоит 7 005 рублей. А вот жителям Мордовии повезло больше — у них минимальную продуктовую корзину можно купить за 5 985 рублей. В среднем по России этот показатель составляет 7 190 рублей.