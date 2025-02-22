Цены на продукты заставляют экономить жителей Башкирии

Posted 22 февраля, 08:14
Published 22 февраля, 08:14
Modified 22 февраля, 08:16
Updated 22 февраля, 08:16
В январе 2025 года стоимость минимальной продуктовой корзины в Башкирии поднялась до 6 476 рублей. Это на 2,8% выше, чем в декабре 2024 года. Казалось бы, небольшая разница, но в масштабах месяца и семейного бюджета она становится заметной.
В целом по Приволжскому федеральному округу (ПФО) средняя цена на такой же набор продуктов составляет 6 349 рублей. Оказывается, Башкирия — уже не самый дешёвый регион для жизни, ведь по дороговизне продуктовой корзины регион занимает второе место в ПФО. Дороже только в Пермском крае, где аналогичный набор стоит 7 005 рублей. А вот жителям Мордовии повезло больше — у них минимальную продуктовую корзину можно купить за 5 985 рублей. В среднем по России этот показатель составляет 7 190 рублей.
Что же входит в эту минимальную продуктовую корзину? Башстат сообщает, что в неё включены 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молоко, масло, овощи и фрукты.
Как ранее сообщал Mkset, цены за проезд на такси в Республике Башкортостан снизились в январе по сравнению с декабрём.