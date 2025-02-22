СОГАЗ застраховал гражданскую ответственность ВкусВилл на 0,7 млрд рублей

«Страхование ответственности является важным элементом комплексной системы управления рисками торговой сети. Такой подход свидетельствует о серьезном подходе ВкусВилл к вопросам безопасности и способствует повышению доверия со стороны покупателей, партнеров и сотрудников. Мы страхуем ВкусВилл с 2021 года и рады, что компания выбрала нас своим партнером», — отметил исполнительный директор СОГАЗа Максим Тимошенко.