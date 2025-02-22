Снежная буря заблокировала дороги Башкирии

Напомним, что Mkset ранее сообщал об аналогичных мерах, принятых в Зианчуринском районе Башкирии. В субботу, 22 февраля, из-за ухудшения погоды такжеибыло введено временное ограничение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км) и на дороге Абуляисово — Старозианчурино (с 0 по 24 км).