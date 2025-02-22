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Posted 22 февраля, 16:15

Published 22 февраля, 16:15

Modified 22 февраля, 16:17

Updated 22 февраля, 16:17

Снежная буря заблокировала дороги Башкирии

Снежная буря заблокировала дороги Башкирии

22 февраля 2025, 16:15
Фото: 1MI.
Неблагоприятные погодные условия привели к закрытию ряда автомобильных дорог в Хайбуллинском районе Башкирии, сообщает в субботу, 22 февраля, МЧС РБ.

Из-за разгула стихии, движение для всех видов транспорта было приостановлено на следующих участках:

  • Акъяр — Большеабишево (с 0 по 67 километр);
  • Янтышево — Галиахметово (с 0 по 15 километр).

Ограничение вступило в силу и продлится, по предварительным данным, до 10:00 (местное время) 23 февраля 2025 года.

Напомним, что Mkset ранее сообщал об аналогичных мерах, принятых в Зианчуринском районе Башкирии. В субботу, 22 февраля, из-за ухудшения погоды такжеибыло введено временное ограничение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км) и на дороге Абуляисово — Старозианчурино (с 0 по 24 км).

Две автодороги закрыли в Башкирии
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