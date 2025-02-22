Снежная буря заблокировала дороги Башкирии

Posted 22 февраля, 16:15
Published 22 февраля, 16:15
Modified 22 февраля, 16:17
Updated 22 февраля, 16:17
Из-за разгула стихии, движение для всех видов транспорта было приостановлено на следующих участках:
Ограничение вступило в силу и продлится, по предварительным данным, до 10:00 (местное время) 23 февраля 2025 года.
Напомним, что Mkset ранее сообщал об аналогичных мерах, принятых в Зианчуринском районе Башкирии. В субботу, 22 февраля, из-за ухудшения погоды такжеибыло введено временное ограничение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км) и на дороге Абуляисово — Старозианчурино (с 0 по 24 км).