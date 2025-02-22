«Салават Юлаев» против ЦСКА: где смотреть и кто победит

Уфимцы ударно провели домашнюю серию, одержав две победы. Особенно запомнился «сухарь» Семена Вязового в матче с «Ак Барсом» (3:0) и победный овертайм против «Локомотива» (3:2). Однако выездные матчи показали, что «Салават Юлаев» не всегда чувствует себя уверенно на чужом льду. Поражения от «Лады» (0:3) и «Витязя» (1:3) вскрыли проблемы с реализацией моментов и адаптацией к игре без ключевых игроков, таких как Джош Ливо, получивший удаление до конца матча. Тем не менее, «Салават Юлаев» уверенно занимает 3-е место в Восточной конференции, имея 75 очков после 57 матчей.