«Салават Юлаев» против ЦСКА: где смотреть и кто победит

Posted 22 февраля, 18:54
Published 22 февраля, 18:54
Modified 22 февраля, 19:15
Updated 22 февраля, 19:15
На льду «Уфа Арена» в 16:30 по уфимскому времени пройдет матч домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой ЦСКА. Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Московские «армейцы» переживают не лучшие времена. После уверенной победы над «Витязем» (3:1), команду словно подменили. Дважды уступив «Сочи» и проиграв дома минскому «Динамо» с разгромным счетом 1:4, ЦСКА явно находится в поиске своей игры. Проблемы с реализацией бросаются в глаза: 82 броска в створ за три матча и всего два гола. Сейчас ЦСКА занимает 6-ю строчку в Западной конференции, имея в активе 70 очков после 56 матчей.
Уфимцы ударно провели домашнюю серию, одержав две победы. Особенно запомнился «сухарь» Семена Вязового в матче с «Ак Барсом» (3:0) и победный овертайм против «Локомотива» (3:2). Однако выездные матчи показали, что «Салават Юлаев» не всегда чувствует себя уверенно на чужом льду. Поражения от «Лады» (0:3) и «Витязя» (1:3) вскрыли проблемы с реализацией моментов и адаптацией к игре без ключевых игроков, таких как Джош Ливо, получивший удаление до конца матча. Тем не менее, «Салават Юлаев» уверенно занимает 3-е место в Восточной конференции, имея 75 очков после 57 матчей.
Интересный факт: в последних пяти очных встречах «Салават Юлаев» оказывался сильнее ЦСКА трижды.
Букмекеры считают «Салават Юлаев» небольшим фаворитом предстоящего матча. Победа уфимцев оценивается коэффициентом 2.30, ничья — 4.20, а победа ЦСКА — 2.75. На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, а на тотал меньше 5.5 — за 1.70.