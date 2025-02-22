mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 18:54

Published 22 февраля, 18:54

Modified 22 февраля, 19:15

Updated 22 февраля, 19:15

«Салават Юлаев» против ЦСКА: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против ЦСКА: где смотреть и кто победит

22 февраля 2025, 18:54
Фото: 1MI.
В воскресенье, 23 февраля, состоится матч между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Уфа Арена» в 16:30 по уфимскому времени пройдет матч домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с командой ЦСКА. Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

ЦСКА

Московские «армейцы» переживают не лучшие времена. После уверенной победы над «Витязем» (3:1), команду словно подменили. Дважды уступив «Сочи» и проиграв дома минскому «Динамо» с разгромным счетом 1:4, ЦСКА явно находится в поиске своей игры. Проблемы с реализацией бросаются в глаза: 82 броска в створ за три матча и всего два гола. Сейчас ЦСКА занимает 6-ю строчку в Западной конференции, имея в активе 70 очков после 56 матчей.

Лидер «Салавата Юлаева» не хочет в тренеры
Узнать подробнее

«Салават Юлаев»

Уфимцы ударно провели домашнюю серию, одержав две победы. Особенно запомнился «сухарь» Семена Вязового в матче с «Ак Барсом» (3:0) и победный овертайм против «Локомотива» (3:2). Однако выездные матчи показали, что «Салават Юлаев» не всегда чувствует себя уверенно на чужом льду. Поражения от «Лады» (0:3) и «Витязя» (1:3) вскрыли проблемы с реализацией моментов и адаптацией к игре без ключевых игроков, таких как Джош Ливо, получивший удаление до конца матча. Тем не менее, «Салават Юлаев» уверенно занимает 3-е место в Восточной конференции, имея 75 очков после 57 матчей.

История противостояний

Интересный факт: в последних пяти очных встречах «Салават Юлаев» оказывался сильнее ЦСКА трижды.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают «Салават Юлаев» небольшим фаворитом предстоящего матча. Победа уфимцев оценивается коэффициентом 2.30, ничья — 4.20, а победа ЦСКА — 2.75. На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.17, а на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

«Салават Юлаев» всухую уступил «Ладе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены на бензин разоряют уфимцевЛидер «Салавата Юлаева» не хочет в тренерыВ Башкирии вся семья ушла на СВО
#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#КХЛ#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#ЦСКА#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#ХК ЦСКА#Белебей#Мелеуз#Янаул#Салават Юлаев#Матч#Прогнозы букмекеров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика