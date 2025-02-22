Россиянам хотят сократить рабочую неделю до 36 часов — что об этом известно

Стоит отметить, что сокращение рабочей недели до 36 часов планируется ввести пока только для определенных категорий работников. Например, для тех, кто трудится в офисе, в сфере торговли или услуг. А вот тех, кто трудится на производстве это не коснется, поскольку такое уменьшение временных ресурсов может привести к росту стоимости продукции.