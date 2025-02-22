Россиянам хотят сократить рабочую неделю до 36 часов — что об этом известно

Posted 22 февраля, 04:29
Published 22 февраля, 04:29
Modified 22 февраля, 04:29
Updated 22 февраля, 04:29
Инициатива о сокращении в России рабочей недели до 36 часов появилась еще в 2023 году. Одним из ее соавторов выступила член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По мнению парламентария, сокращения рабочей недели требуют новые реалии. С учетом развития цифровизации и программного обеспечения производительность труда выросла, поэтому нужно пересмотреть подход к работникам.
Сокращение рабочей недели позволит не допустить выгорания сотрудников, а это, в свою очередь скажется на эффективности их труда, считает депутат.
Такое утверждение не лишено оснований, считает медиатор, арбитражный судья и адвокат Юлия Иванова:
«С одной стороны, меньшее количество рабочих часов может повлиять на продуктивность. Однако исследования показывают, что сокращение рабочего времени может увеличить концентрацию и производительность, поскольку работники начинают более эффективно использовать время, проведенное на рабочем месте. Им удается лучше организовывать свои задачи и проводить больше времени на развитии профессиональных навыков и самообразовании».
В феврале 2025 года стало известно, что законопроект о сокращении рабочей недели до 36 часов уже разработан. Но, по словам Светланы Бессараб, его реализация откладывается до окончания СВО.
Форма реализации инициативы пока не определена. Возможно, работодатели будут сами определять, как ввести 36-часовую рабочую неделю на предприятии:
При этом парламентарии отметили, что сокращение рабочих часов не должно сказаться на зарплате сотрудников — они будут получать те же деньги, что и при 40-часовой неделе.
Стоит отметить, что сокращение рабочей недели до 36 часов планируется ввести пока только для определенных категорий работников. Например, для тех, кто трудится в офисе, в сфере торговли или услуг. А вот тех, кто трудится на производстве это не коснется, поскольку такое уменьшение временных ресурсов может привести к росту стоимости продукции.
Пока инициатива предлагается лишь в качестве эксперимента. То есть, работодатели смогут подключаться к инициативе на добровольной основе. В качестве поощрения полагают авторы законопроекта, государство могло бы предлагать им различные преференции — например, льготные программы субсидирования или получение госзаказов.
Парламентарии мотивируют свою инициативу тем, что сотрудники при 36-часовой рабочей неделе станут трудиться более продуктивно, смогут быстрей и эффективней выполнять свои обязанности.
Исследования английских ученых показали, что люди делают больше, когда работают меньше часов, и стандартная 40-часовая неделя не подходит для эффективной работы.
Автором исследования является Шайназ Фирфирей (Shainaz Firfiray), доцент кафедры организации и управления человеческими ресурсами в Warwick Business School, Университет Уорика (Великобритании). Результаты опубликованы в журнале The Conversation.
Ученый объяснил, что невозможно поддерживать энергию 8 часов подряд и оставаться одинаково эффективным. Поэтому сотрудники часто отвлекаются на работе — на просмотр соцсетей, переписку, онлайн-шопинг, общение с коллегами.
Кроме того, выгорающие сотрудники склонны чаще брать отгулы или больничные, а многие и вовсе увольняются с работы, не в силах справиться с нагрузкой.
Вместе с тем сокращение рабочих часов стимулирует сотрудников:
Более того, при 36-часовой рабочей неделе у россиян появится больше времени на личную жизнь, на семью и на отдых.
Считается, что сокращение рабочего времени положительно скажется на демографической ситуации. Например, депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что введение четырехдневки может стать спасением для работающих мам, а супругов это будет стимулировать завести детей, поскольку появится больше времени на семью.
Эксперт Юлия Иванова считает, что положительное влияние сокращения рабочей недели до 36 часов будет выражаться в увеличении времени, которое сотрудники смогут проводить с близкими:
«Совмещение работы и семейных обязательств часто вызывает конфликт интересов. И сокращение рабочего времени до 36 часов может помочь в этом вопросе. Более гибкий график позволит родителям уделять больше внимания детям, а отношения между супругами могут стать более гармоничными благодаря совместному времяпрепровождению. Это особенно важно для людей, которые сталкиваются с трудностями в обеспечении баланса между работой и личной жизнью».
Меньшее количество рабочих часов делают людей более счастливыми и здоровыми, предотвращает выгорание, стресс и депрессию. Когда людям удается соблюдать work-life balance, они показывают большую эффективность и продуктивность.
Это подтверждают, например, другое исследование ученого Шайназа Фирфирей, которое было проведено среди шведских сотрудников, в 2021 году. Результаты опубликованы в научном журнале International Social Work:
«В современном мире многие люди сталкиваются с высокой нагрузкой и долгими часами работы, что приводит к выгоранию, проблемам с физическим и психическим здоровьем. Сокращение часов, проводимых на работе, может позволить сотрудникам больше времени уделять отдыху, физической активности и саморазвитию. Это может привести к улучшению общего состояния здоровья, укреплению иммунной системы и повышению уровня энергии», — уверена Юлия Иванова.
Чтобы реализовать данную инициативу, нужно просчитать все ее последствия. Во многих европейских странах уже существует сокращенная рабочая неделя и это дает свои положительные плоды. Но в России в настоящий момент несколько другие реалии — низкий уровень безработицы, дефицит кадров в стране, нестабильная экономическая ситуация.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что реализация законопроекта возможна в отдаленной перспективе:
«Я бы рассматривал подготовленный законопроект как некое программное заявление. Реализация возможна в тех условиях, когда у нас стабилизируется экономика, вырастет производительность труда, тогда мы сможем предпринять такие действия».
Сокращение рабочей недели до 36 часов подходит не для каждой сферы и ни для каждой специализации. Это может усугубить неравенство и привести к урезанию зарплат.
Эксперт Юлия Иванова считает, что напряженность и нестабильность в управлении своим временем на работе могут привести к перегрузке оставшихся сотрудников. Например, если находящиеся на той же роли коллеги работают меньше:
«В командах, где критична необходимая работа на проекте, сокращение рабочих часов может затруднить выполнение обязательств перед клиентами и партнерами. Это может привести к перегрузке и выгоранию более обычных сотрудников, что в свою очередь может исключить позитивные намерения, заложенные в идее сокращения рабочей недели».
Кроме того, оптимизация работы требует значительной предварительной подготовки, к которой российские компании могут быть не готовы.
Для некоторых сфер деятельности, особенно в малом бизнесе и тех отраслях, где присутствует высококонкурентная среда, выполнение обязательств в рамках более короткой 36-часовой недели может показаться трудным. Это может привести к тому, поясняет Юлия Иванова, что компании не смогут адаптироваться к изменениям на рынке, что в свою очередь скажется на их долгосрочной жизнеспособности и уровне обслуживания клиентов.
Но если получится оставить доход на прежнем уровне и при этом сохранить производительность труда, сокращенная 36-часовая неделя позитивно скажется на психологическом и физическом здоровье россиян, заключила эксперт.