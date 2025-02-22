На дорогах Уфы раздают подарки

Posted 22 февраля, 11:38
Published 22 февраля, 11:38
Modified 22 февраля, 11:40
Updated 22 февраля, 11:40
В преддверии 23 февраля улицы Уфы стали местом проведения необычной акции, организованной сотрудницами Госавтоинспекции. Вместо того чтобы выписывать штрафы и проверять документы, они останавливали автомобили с водителями-мужчинами и поздравляли их с Днем защитника Отечества, даря небольшие подарки и теплые пожелания.
Акция проходила в морозную погоду, поэтому горячий кофе, который предлагали сотрудницы ГИБДД, был особенно ценным. Водители с удовольствием принимали из женских рук ароматный напиток, открытки и памятные сувениры.
Помимо поздравлений, девушки напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и о необходимости проявлять на дороге лучшие мужские качества: уравновешенность, ответственность и готовность помочь в трудной ситуации.
Как ранее сообщал Mkset, в преддверии 23 февраля аналитики провели опрос среди 1600 мужчин, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить в этот день.