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Posted 22 февраля, 11:38

Published 22 февраля, 11:38

Modified 22 февраля, 11:40

Updated 22 февраля, 11:40

На дорогах Уфы раздают подарки

На дорогах Уфы раздают подарки

22 февраля 2025, 11:38
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
В честь Дня защитника Отечества уфимские водители получили неожиданно приятный сюрприз, сообщает в субботу, 22 февраля, Госавтоинспекция города.

В преддверии 23 февраля улицы Уфы стали местом проведения необычной акции, организованной сотрудницами Госавтоинспекции. Вместо того чтобы выписывать штрафы и проверять документы, они останавливали автомобили с водителями-мужчинами и поздравляли их с Днем защитника Отечества, даря небольшие подарки и теплые пожелания.

Акция проходила в морозную погоду, поэтому горячий кофе, который предлагали сотрудницы ГИБДД, был особенно ценным. Водители с удовольствием принимали из женских рук ароматный напиток, открытки и памятные сувениры.

Помимо поздравлений, девушки напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и о необходимости проявлять на дороге лучшие мужские качества: уравновешенность, ответственность и готовность помочь в трудной ситуации.

Как ранее сообщал Mkset, в преддверии 23 февраля аналитики провели опрос среди 1600 мужчин, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить в этот день.

Подарки на 23 февраля разочаруют уфимцев
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