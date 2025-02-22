На дорогах Уфы раздают подарки

В преддверии 23 февраля улицы Уфы стали местом проведения необычной акции, организованной сотрудницами Госавтоинспекции. Вместо того чтобы выписывать штрафы и проверять документы, они останавливали автомобили с водителями-мужчинами и поздравляли их с Днем защитника Отечества, даря небольшие подарки и теплые пожелания.