Мать подозревается в жестокой расправе над младенцем в Башкирии

Posted 22 февраля, 15:47
Published 22 февраля, 15:47
Modified 22 февраля, 16:27
Updated 22 февраля, 16:27
Эта жуткая история развернулась 18 февраля 2025 года. По версии следствия, 27-летняя местная жительница, не выдержав длительного плача своей шестимесячной дочери, перекрыла ей дыхательные пути. Малышка скончалась на месте.
Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Обвиняемая была задержана и по ходатайству следователя заключена под стражу.
Следствие сообщает, что под бременем собранных доказательств женщина призналась в содеянном и дала подробные показания. Теперь ведется активный сбор и закрепление доказательств. Особое внимание будет уделено оценке действий должностных лиц органов системы профилактики, призванных предотвращать подобные трагедии. Прокуратура Республики Башкортостан также взяла дело под свой контроль, подчеркивая, что ход расследования находится под пристальным надзором.
Как ранее сообщал Mkset, жительница Кумертау отправилась в СИЗО по подозрению в убийстве сожителя, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.