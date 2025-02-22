Мать подозревается в жестокой расправе над младенцем в Башкирии

Следствие сообщает, что под бременем собранных доказательств женщина призналась в содеянном и дала подробные показания. Теперь ведется активный сбор и закрепление доказательств. Особое внимание будет уделено оценке действий должностных лиц органов системы профилактики, призванных предотвращать подобные трагедии. Прокуратура Республики Башкортостан также взяла дело под свой контроль, подчеркивая, что ход расследования находится под пристальным надзором.