mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 06:12

Published 22 февраля, 06:12

Modified 22 февраля, 06:12

Updated 22 февраля, 06:12

В Уфе презентовали концепцию зоопарка Парка лесоводов

Лемуры, выдры и еноты: каким будет Уфимский зоопарк

22 февраля 2025, 06:12
Фото: pxhere.com.

В Уфе презентовали концепцию зоопарка Парка лесоводов

В Башкирии замахнулись на строительство внушительного зоопарка, который должен будет переплюнуть или, как минимум, стать не хуже знаменитых зоопарков в соседних регионах — схемы объекта публикуют в Сети в пятницу, 21 февраля.

Известно, что площадь учреждения «на первом этапе» составит порядка 5,17 га, однако в перспективе расшириться он может до почти 12 га. Для сравнения, 7 га занимает Казанский зооботсад, а прославленный Ижевский зоопарк больше двух упомянутых объектов вместе взятых — около 16 га.

На цифровом макете Уфимского зоопарка можно заметить вольеры для лемуров, выдр, енотов, попугаев, барсуков, обезьян и других экзотических животных.

Между тем посмотреть на них уфимцы и гости города смогут ещё очень не скоро. Одно только заключение экспертизы, необходимое для начала строительства, будет готово лишь в 2026 году.

Видео: pxhere.com.
Лукашенко добавит экзотики в башкирскую природу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирию собираются завезти ещё одну партию европейских бизонов.

Читайте также:
Хлеб и соль падают в цене в БашкирииУфимский участковый ответит за смерть потерпевшегоВерховный суд Башкирии эвакуировали
#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика