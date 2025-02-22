Лемуры, выдры и еноты: каким будет Уфимский зоопарк

Posted 22 февраля, 06:12
Published 22 февраля, 06:12
Modified 22 февраля, 06:12
Updated 22 февраля, 06:12
Известно, что площадь учреждения «на первом этапе» составит порядка 5,17 га, однако в перспективе расшириться он может до почти 12 га. Для сравнения, 7 га занимает Казанский зооботсад, а прославленный Ижевский зоопарк больше двух упомянутых объектов вместе взятых — около 16 га.
На цифровом макете Уфимского зоопарка можно заметить вольеры для лемуров, выдр, енотов, попугаев, барсуков, обезьян и других экзотических животных.
Между тем посмотреть на них уфимцы и гости города смогут ещё очень не скоро. Одно только заключение экспертизы, необходимое для начала строительства, будет готово лишь в 2026 году.