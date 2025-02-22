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Posted 22 февраля, 16:33

Published 22 февраля, 16:33

Modified 22 февраля, 16:33

Updated 22 февраля, 16:33

Итоги работы Форума будущих технологий подвели в Москве

Итоги работы Форума будущих технологий подвели в Москве

22 февраля 2025, 16:33
Фото: Росконгресс.
В Москве завершился III Форум будущих технологий, посвященный новым материалам и химии. Это мероприятие стало площадкой, где собрались ученые, предприниматели и представители государственных структур.

Участники форума обсудили стратегические направления развития индустрии новых материалов и химии как важнейшей составляющей инновационной экономики в долгосрочной перспективе.

Денис Мантуров, первый заместитель председателя Правительства РФ и сопредседатель оргкомитета форума, отметил важность создания собственной независимой материальной базы для развития инновационных отраслей. Это сырье, технологии, бизнес-процессы. Отрасль новых материалов и химии играет ключевую роль в обеспечении российской экономики сплавами, композитами, полимерами и высокотехнологичными материалами, поэтому именно она должна быть инновационной прежде всего. Об этом пишет издание muksun.fm.

Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий, сообщил, что мероприятие собрало более 1,7 тысячи участников из России и 37 стран мира, среди которых присутствовали более 350 представителей как российского, так и зарубежного бизнеса.

Деловая программа форума была разделена на четыре тематических блока. В рамках мероприятия прошло 37 сессий, в которых участвовали более 230 спикеров и модераторов. Эксперты представили свои предложения по ускорению внедрения новых материалов и обеспечению технологической независимости Российской Федерации. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала подготовка квалифицированных кадров для индустрии новых материалов и химии.

В рамках мероприятия состоялись панельные сессии, на которых прошло несколько дискуссий. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества и реализации совместных проектов. Обсуждались возможные пути сохранения технологического суверенитета при одновременном развитии партнерских отношений с зарубежными компаниями.

Также на форуме состоялась выставка перспективных разработок, где ведущие российские корпорации и научные учреждения продемонстрировали достижения наукоемких компаний и производств.

В ходе мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Информационным партнером события выступил медиахолдинг 1MI.

#Общество
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