Итоги работы Форума будущих технологий подвели в Москве

Деловая программа форума была разделена на четыре тематических блока. В рамках мероприятия прошло 37 сессий, в которых участвовали более 230 спикеров и модераторов. Эксперты представили свои предложения по ускорению внедрения новых материалов и обеспечению технологической независимости Российской Федерации. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала подготовка квалифицированных кадров для индустрии новых материалов и химии.