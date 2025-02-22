Итоги работы Форума будущих технологий подвели в Москве

Posted 22 февраля, 16:33
Published 22 февраля, 16:33
Modified 22 февраля, 16:33
Updated 22 февраля, 16:33
Участники форума обсудили стратегические направления развития индустрии новых материалов и химии как важнейшей составляющей инновационной экономики в долгосрочной перспективе.
Денис Мантуров, первый заместитель председателя Правительства РФ и сопредседатель оргкомитета форума, отметил важность создания собственной независимой материальной базы для развития инновационных отраслей. Это сырье, технологии, бизнес-процессы. Отрасль новых материалов и химии играет ключевую роль в обеспечении российской экономики сплавами, композитами, полимерами и высокотехнологичными материалами, поэтому именно она должна быть инновационной прежде всего. Об этом пишет издание muksun.fm.
Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий, сообщил, что мероприятие собрало более 1,7 тысячи участников из России и 37 стран мира, среди которых присутствовали более 350 представителей как российского, так и зарубежного бизнеса.
Деловая программа форума была разделена на четыре тематических блока. В рамках мероприятия прошло 37 сессий, в которых участвовали более 230 спикеров и модераторов. Эксперты представили свои предложения по ускорению внедрения новых материалов и обеспечению технологической независимости Российской Федерации. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала подготовка квалифицированных кадров для индустрии новых материалов и химии.
В рамках мероприятия состоялись панельные сессии, на которых прошло несколько дискуссий. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества и реализации совместных проектов. Обсуждались возможные пути сохранения технологического суверенитета при одновременном развитии партнерских отношений с зарубежными компаниями.
Также на форуме состоялась выставка перспективных разработок, где ведущие российские корпорации и научные учреждения продемонстрировали достижения наукоемких компаний и производств.
В ходе мероприятия было подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Информационным партнером события выступил медиахолдинг 1MI.