Две автодороги закрыли в Башкирии

Posted 22 февраля, 12:39
Published 22 февраля, 12:39
Modified 22 февраля, 16:28
Updated 22 февраля, 16:28
В связи с ухудшением погодных условий, в Зианчуринском районе Башкирии введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.
— Ограничение движения. 22 февраля с 16:00 часов введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями, — информирует Владимир Севастьянов.
Ограничения коснулись участка автомобильной дороги общего пользования Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км) и дороги Абуляисово — Старозианчурино (с 0 по 24 км). Начальник ГАИ подчеркнул, что об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, после улучшения погодных условий и стабилизации ситуации на дорогах.
— Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 час. 23.02.2025, — добавляют в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
UPD: МЧС РБ сообщил в субботу, 22 февраля, в 21:00 о введении прекращения движения для всех видов транспортных средств на других дорогах Башкирии. Перекрыто движение на участках дорог Акъяр — Большеабишево и Янтышево — Галиахметово.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии водитель грузовика КамАЗ вел себя неадекватно на дороге, совершая опасные маневры и виляя из стороны в сторону.