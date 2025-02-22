Две автодороги закрыли в Башкирии

Ограничения коснулись участка автомобильной дороги общего пользования Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км) и дороги Абуляисово — Старозианчурино (с 0 по 24 км). Начальник ГАИ подчеркнул, что об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, после улучшения погодных условий и стабилизации ситуации на дорогах.