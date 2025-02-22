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Posted 22 февраля, 12:39

Published 22 февраля, 12:39

Modified 22 февраля, 16:28

Updated 22 февраля, 16:28

Две автодороги закрыли в Башкирии

Две автодороги закрыли в Башкирии

22 февраля 2025, 12:39
Фото: 1MI.
Временные ограничения введены на дорогах Зианчуринского района из-за ухудшения погодных условий, сообщает в субботу, 22 февраля, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

В связи с ухудшением погодных условий, в Зианчуринском районе Башкирии введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.

— Ограничение движения. 22 февраля с 16:00 часов введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями, — информирует Владимир Севастьянов.

Ограничения коснулись участка автомобильной дороги общего пользования Верхний Сарабиль — Кувандык (с 0 по 104 км) и дороги Абуляисово — Старозианчурино (с 0 по 24 км). Начальник ГАИ подчеркнул, что об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, после улучшения погодных условий и стабилизации ситуации на дорогах.

— Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 час. 23.02.2025, — добавляют в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

UPD: МЧС РБ сообщил в субботу, 22 февраля, в 21:00 о введении прекращения движения для всех видов транспортных средств на других дорогах Башкирии. Перекрыто движение на участках дорог Акъяр — Большеабишево и Янтышево — Галиахметово.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии водитель грузовика КамАЗ вел себя неадекватно на дороге, совершая опасные маневры и виляя из стороны в сторону.

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