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Posted 22 февраля, 05:34

Published 22 февраля, 05:34

Modified 22 февраля, 05:34

Updated 22 февраля, 05:34

DeepSeek удивляет — что умеет нейросеть и как с ней работать

DeepSeek в России — как пользоваться новой нейросетью и чем она лучше других?

22 февраля 2025, 05:34
Фото: Изображение Midjourney. DeepSeek удивляет — что умеет нейросеть и как с ней работать
Китайскую нейросеть Deep Seek называют убийцей ChatGPT, а по популярности она бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Что из себя представляет новая AI-модель, чем может удивить, и как ей пользоваться в России?

Что такое DeepSeek и почему он популярен

DeepSeek — это бесплатная нейросеть, созданная одноименной китайской компанией. Это языковая модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая помогает решать различные пользовательские задачи.

До января 2025 года о DeepSeek мало кто слышал в России. Но это не значит, что нейросеть появилась только сейчас, и ее создали дилетанты буквально за 5 минут.

Китайские разработчики начали исследования в области машинного обучения еще в 2019 году. Но за 6 лет они достигли небывалого прорыва, выпустив несколько версий DeepSeek.

Последнюю версию DeepSeek китайские разработчики выпустили в открытый доступ 20 января 2025 года
Последнюю версию DeepSeek китайские разработчики выпустили в открытый доступ 20 января 2025 года. Фото: deepseek.com

Самую последнюю версию DeepSeek-R1 китайские разработчики выпустили в открытый доступ 20 января 2025 года, вызвав немалый ажиотаж среди пользователей и технологических компаний.

За один день китайская нейросеть стала самой популярной в мире. И вот почему:

  • Нынешняя версия DeepSeek находится в открытом доступе, и нейросетью можно пользоваться абсолютно бесплатно.
  • DeepSeek выигрышно выделяется на фоне других нейросетей, известных российским пользователям, в том числе ChatGPT, GigaChat, YandexGPT. Дипсик обладает способностью к рассуждению и решению сложных задач, что позволяет ей достигать высоких результатов в различных показателях.
  • DeepSeek работает быстрей, чем другие модели искусственного интеллекта и требует меньше ресурсов.
DeepSeek работает быстрей, чем другие модели искусственного интеллекта
DeepSeek работает быстрей, чем другие модели искусственного интеллекта. Фото: 1MI
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Одно из главных преимуществ DeepSeek — функциональность и удобство для рядового пользователя, считает IT-эксперт, backend-разработчик, эксперт и ментор в AI Talent Hub Филипп Щербанич:

IT-эксперт, backend-разработчик, эксперт и ментор в AI Talent Hub Филипп Щербанич
IT-эксперт, backend-разработчик, эксперт и ментор в AI Talent Hub Филипп Щербанич. Фото: Филипп Щербанич
«Нейросетью DeepSeek может бесплатно пользоваться любой человек — через веб-интерфейс или через приложение. Зарегистрироваться в сервисе можно буквально нажатием одной кнопки, и сразу после этого будет доступен весь ее основной функционал (ответы на вопросы, общение, решение сложных проблем и поиск в интернете). Интерфейс почти полностью копирует остальные подобные сервисы — он выглядит совершенно привычно: строка чата, список диалогов, значок профиля».
Нейросетью DeepSeek бесплатно доступна на play.google.com
Нейросетью DeepSeek бесплатно доступна на play.google.com. Фото: скриншот/play.google.com/deepseek

Что умеет DeepSeek и в чем ее отличие от других нейросетей

Китайская нейросеть выполняет те же функции, что и другие AI-модели. Но у нее есть выгодные преимущества, объясняет Филипп Щербанич:

«Во-первых, это опенсорсная модель, которую можно запустить на своем оборудовании (при наличии достаточных ресурсов). Во-вторых, облачная версия DeepSeek, доступная через API, значительно дешевле решений OpenAI, и при этом качество ее сопоставимо».
Китайская нейросеть DeepSeek выполняет те же функции, что и другие AI-модели
Китайская нейросеть DeepSeek выполняет те же функции, что и другие AI-модели. Фото: 1MI
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Модель искусственного интеллекта DeepSeek-R1 умеет:

  • Поддерживать диалог — с ней можно общаться, спрашивать советы по любым вопросам. AI-модель понимает русский, китайский, английский и другие языки
  • Анализировать информацию и генерировать тексты — с помощью дипсик можно решать математические и логические задачи, писать формулы для exel-таблицы, составлять отчеты, писать сочинения и курсовые, создавать сценарии, программировать коды.
  • Отвечать на пользовательские запросы в формате текста. Главное преимущество DeepSeek перед другими AI-моделями — она умеет рассуждать. Перед тем, как дать ответ на вопрос, нейросеть возьмет время на размышление, проговорит, что она поняла из запроса и составит примерный план ответа.
  • Искать информацию в интернете. Это очень удобно, если нейросеть выдает не совсем актуальные данные из своей базы. Нужно лишь воспользоваться функцией «Поиск» и пользователь получит развернутый и актуальный ответ на свой запрос, подкрепленный источниками.

Умеет DeepSeek и работать с файлами. Но тут есть небольшой нюанс. Нейросеть распознает только текстовые файлы.

То есть, если загрузить файл с инструкцией на иностранном языке или попросить проанализировать научную статью на скриншоте, то DeepSeek справится с этим без труда. Но анализировать изображение на картинке и, тем более, генерировать его, нейросеть не умеет.

Главное преимущество DeepSeek перед другими AI-моделями — она умеет рассуждать
Главное преимущество DeepSeek перед другими AI-моделями — она умеет рассуждать. Фото: скриншот/play.google.com/deepseek

Как работает DeepSeek и как им пользоваться в России

Есть несколько вариантов работать с нейросетью в России:

  1. Официальный сайт. Заходим на DeepSeek, нажимаем кнопку Start Now Регистрация в России доступна с помощью аккаунта Google. Почта mail.ru не подходит, регистрация через телефон доступна только пользователям в Китае. ВПН не нужен. Интерфейс на английском, но нейросеть отлично понимает запросы на русском языке.
  2. Мобильное приложение. Версии AI-модели доступны пользователям iOS и Android. Тоже абсолютно бесплатно — можно скачать через Google Play и App Store. Вход в скачанное приложение через аккаунт в Google или Apple либо через электронную почту. Интерфейс удобный и понятный, напоминает ChatGPT.
  3. Телеграм. В мессенджере нужно найти чат-бот с названием DeepSeek и просто начать диалог с ИИ-помощником. Но в этом случае нужно быть внимательным — владельцы ботов-агрегаторов запустили несколько клонов дипсика, которые не имеют ничего общего с оригинальной версией.
  4. Локальная установка. Подходит только для продвинутых пользователей и обладателей мощный компьютеров. Для этого варианта нужно много оперативной памяти и производительная видеокарта.

Стоит учесть, что в настоящее время российские пользователи часто жалуются, что DeepSeek не работает или работает с перебоями. Это связано с популярностью нейросети — серверы не справляются с наплывом пользователей и DOS-атаками.

Российские пользователи часто жалуются, что DeepSeek не работает или работает с перебоями
Российские пользователи часто жалуются, что DeepSeek не работает или работает с перебоями. Фото: 1MI
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Мнение о DeepSeek экспертов и пользователей

Одно из главных достоинств дипсика — бесплатное использование и доступность для российских пользователей без использования ВПН. Но здесь есть и минус — перебои с работой из-за популярности нейросети. Из-за этого, поясняет Филипп Щербанич, DeepSeek работает медленнее, чем GPT-модели OpenAI. А иногда и просто «зависает», многократно и безуспешно обращаясь к серверу.

Пока, у нейросети DeepSeek, несомненно, больше плюсов по сравнению с другими AI-моделями. Дипсик быстро и качественно справляется с запросами, дает логичные, подробные и структурированные ответы на вопросы пользователей.

Это более размышляющая и анализирующая модель искусственного интеллекта: DeepSeek может писать решать креативные задачи, вести сложные философские дискуссии, остроумно шутить, создавать логические цепочки и проводить глубокий анализ.

Однако, в будущем у DeepSeek всё может быть не так радужно. Китайские разработчики, скорее всего, со временем монетизируют ИИ-модель. К тому же, из-за доступности нейросети под большим вопросом остается безопасность данных пользователей.

DeepSeek может писать решать креативные задачи, вести философские дискуссии, остроумно шутить
DeepSeek может писать решать креативные задачи, вести философские дискуссии, остроумно шутить. Фото: Изображение Midjourney
«Появление DeepSeek, на мой взгляд — хороший толчок для развития всей отрасли. Нас ждет новый виток: инвестиции в ИИ-проекты вырастут, и появится множество новых дешевых языковых моделей. Они будут и дальше копировать „неповторимый оригинал“ — ChatGPT. А про DeepSeek будут вспоминать все реже и реже», — считает Филипп Щербанич.
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