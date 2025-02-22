DeepSeek в России — как пользоваться новой нейросетью и чем она лучше других?

Posted 22 февраля, 05:34
Published 22 февраля, 05:34
Modified 22 февраля, 05:34
Updated 22 февраля, 05:34
DeepSeek — это бесплатная нейросеть, созданная одноименной китайской компанией. Это языковая модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая помогает решать различные пользовательские задачи.
До января 2025 года о DeepSeek мало кто слышал в России. Но это не значит, что нейросеть появилась только сейчас, и ее создали дилетанты буквально за 5 минут.
Китайские разработчики начали исследования в области машинного обучения еще в 2019 году. Но за 6 лет они достигли небывалого прорыва, выпустив несколько версий DeepSeek.
Самую последнюю версию DeepSeek-R1 китайские разработчики выпустили в открытый доступ 20 января 2025 года, вызвав немалый ажиотаж среди пользователей и технологических компаний.
За один день китайская нейросеть стала самой популярной в мире. И вот почему:
Одно из главных преимуществ DeepSeek — функциональность и удобство для рядового пользователя, считает IT-эксперт, backend-разработчик, эксперт и ментор в AI Talent Hub Филипп Щербанич:
«Нейросетью DeepSeek может бесплатно пользоваться любой человек — через веб-интерфейс или через приложение. Зарегистрироваться в сервисе можно буквально нажатием одной кнопки, и сразу после этого будет доступен весь ее основной функционал (ответы на вопросы, общение, решение сложных проблем и поиск в интернете). Интерфейс почти полностью копирует остальные подобные сервисы — он выглядит совершенно привычно: строка чата, список диалогов, значок профиля».
Китайская нейросеть выполняет те же функции, что и другие AI-модели. Но у нее есть выгодные преимущества, объясняет Филипп Щербанич:
«Во-первых, это опенсорсная модель, которую можно запустить на своем оборудовании (при наличии достаточных ресурсов). Во-вторых, облачная версия DeepSeek, доступная через API, значительно дешевле решений OpenAI, и при этом качество ее сопоставимо».
Модель искусственного интеллекта DeepSeek-R1 умеет:
Умеет DeepSeek и работать с файлами. Но тут есть небольшой нюанс. Нейросеть распознает только текстовые файлы.
То есть, если загрузить файл с инструкцией на иностранном языке или попросить проанализировать научную статью на скриншоте, то DeepSeek справится с этим без труда. Но анализировать изображение на картинке и, тем более, генерировать его, нейросеть не умеет.
Есть несколько вариантов работать с нейросетью в России:
Стоит учесть, что в настоящее время российские пользователи часто жалуются, что DeepSeek не работает или работает с перебоями. Это связано с популярностью нейросети — серверы не справляются с наплывом пользователей и DOS-атаками.
Одно из главных достоинств дипсика — бесплатное использование и доступность для российских пользователей без использования ВПН. Но здесь есть и минус — перебои с работой из-за популярности нейросети. Из-за этого, поясняет Филипп Щербанич, DeepSeek работает медленнее, чем GPT-модели OpenAI. А иногда и просто «зависает», многократно и безуспешно обращаясь к серверу.
Пока, у нейросети DeepSeek, несомненно, больше плюсов по сравнению с другими AI-моделями. Дипсик быстро и качественно справляется с запросами, дает логичные, подробные и структурированные ответы на вопросы пользователей.
Это более размышляющая и анализирующая модель искусственного интеллекта: DeepSeek может писать решать креативные задачи, вести сложные философские дискуссии, остроумно шутить, создавать логические цепочки и проводить глубокий анализ.
Однако, в будущем у DeepSeek всё может быть не так радужно. Китайские разработчики, скорее всего, со временем монетизируют ИИ-модель. К тому же, из-за доступности нейросети под большим вопросом остается безопасность данных пользователей.
«Появление DeepSeek, на мой взгляд — хороший толчок для развития всей отрасли. Нас ждет новый виток: инвестиции в ИИ-проекты вырастут, и появится множество новых дешевых языковых моделей. Они будут и дальше копировать „неповторимый оригинал“ — ChatGPT. А про DeepSeek будут вспоминать все реже и реже», — считает Филипп Щербанич.