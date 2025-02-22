Башкирские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

Posted 22 февраля, 08:38
Published 22 февраля, 08:38
Modified 22 февраля, 08:40
Updated 22 февраля, 08:40
В 2024 году система здравоохранения Башкортостана получила мощный импульс в борьбе с онкологическими заболеваниями. Министерство здравоохранения региона сообщило о значительном прогрессе в ранней диагностике рака благодаря расширению сети медицинских учреждений, обладающих лицензией на проведение эндоскопических исследований. К уже существующим 179 учреждениям добавилось три новых, что позволило сделать эту жизненно важную процедуру более доступной для жителей отдаленных районов.
Эндоскопия — это метод диагностики, при котором врач осматривает внутренние органы с помощью тонкой трубки с камерой на конце.
Особое внимание привлекает опыт медицинского центра в Баймаке. Получив лицензию, центр активно включился в процесс выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта. За первые шесть месяцев работы два врача-эндоскописта провели большое количество исследований — 305 эндоскопий, включающих 210 эзофагогастроскопий и 95 колоноскопий.
Результаты этих исследований оказались весьма значимыми. У пациентов было выявлено 24 гистологически подтвержденных случая злокачественных новообразований и 56 доброкачественных образований желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что все пациенты были направлены на дальнейшее дообследование и получение специализированной медицинской помощи в профильные учреждения Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.