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Posted 22 февраля, 08:38

Published 22 февраля, 08:38

Modified 22 февраля, 08:40

Updated 22 февраля, 08:40

Башкирские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

Башкирские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

22 февраля 2025, 08:38
Фото: Минздрав РБ.
Ранняя диагностика онкологических заболеваний в Башкирии вышла на новый уровень благодаря расширению лицензирования по эндоскопии, сообщает в субботу, 22 февраля, Минздрав РБ.

В 2024 году система здравоохранения Башкортостана получила мощный импульс в борьбе с онкологическими заболеваниями. Министерство здравоохранения региона сообщило о значительном прогрессе в ранней диагностике рака благодаря расширению сети медицинских учреждений, обладающих лицензией на проведение эндоскопических исследований. К уже существующим 179 учреждениям добавилось три новых, что позволило сделать эту жизненно важную процедуру более доступной для жителей отдаленных районов.

Эндоскопия — это метод диагностики, при котором врач осматривает внутренние органы с помощью тонкой трубки с камерой на конце.

Особое внимание привлекает опыт медицинского центра в Баймаке. Получив лицензию, центр активно включился в процесс выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта. За первые шесть месяцев работы два врача-эндоскописта провели большое количество исследований — 305 эндоскопий, включающих 210 эзофагогастроскопий и 95 колоноскопий.

Результаты этих исследований оказались весьма значимыми. У пациентов было выявлено 24 гистологически подтвержденных случая злокачественных новообразований и 56 доброкачественных образований желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что все пациенты были направлены на дальнейшее дообследование и получение специализированной медицинской помощи в профильные учреждения Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 23-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни за 2024 год.

Башкирия покинула топ-20 регионов по уровню жизни
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