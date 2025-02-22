Башкирские врачи стали чаще выявлять рак на ранней стадии

В 2024 году система здравоохранения Башкортостана получила мощный импульс в борьбе с онкологическими заболеваниями. Министерство здравоохранения региона сообщило о значительном прогрессе в ранней диагностике рака благодаря расширению сети медицинских учреждений, обладающих лицензией на проведение эндоскопических исследований. К уже существующим 179 учреждениям добавилось три новых, что позволило сделать эту жизненно важную процедуру более доступной для жителей отдаленных районов.