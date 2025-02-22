В Башкирии садоводы смогут проще оформить свои участки

Кроме того, руководитель Росреестра отметил критическую важность уточнения границ как самих СНТ, так и отдельных участков. Это значительно упрощает процедуру узаконивания земли и позволяет избежать потенциальных земельных споров между соседями. Петр Клец напомнил, что комплексные кадастровые работы, финансируемые из бюджетов разных уровней, обходятся значительно дешевле, чем индивидуальные процедуры, и приносят пользу всем членам СНТ. Еще одной важной новостью стало то, что в Башкирии предусмотрены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ.