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Posted 22 февраля, 09:23

Published 22 февраля, 09:23

Modified 22 февраля, 09:26

Updated 22 февраля, 09:26

В Башкирии садоводы смогут проще оформить свои участки

В Башкирии садоводы смогут проще оформить свои участки

22 февраля 2025, 09:23
Фото: 1MI.
Росреестр Башкирии предлагает решения для узаконивания земли в садовых товариществах, сообщает в субботу, 22 февраля, руководитель Управления Росреестра по региону Петр Клец.

Проблемы с оформлением земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) — головная боль для многих жителей Башкирии. Как сообщает UfacityNews, руководитель Управления Росреестра по Башкирии, Петр Клец, на пресс-конференции озвучил пути решения этих вопросов, акцентировав внимание на сложностях, с которыми сталкиваются садоводы в сфере земельно-имущественных отношений.

Одной из наиболее распространенных проблем является отсутствие необходимой документации на земельный участок, принадлежащий товариществу. Петр Клец рекомендовал садоводам обращаться в аккредитованные организации для подготовки проектной документации. Поиск документов о предоставлении и закреплении участков следует начинать с архивов органов местного самоуправления или Национального архива. Если же найти нужные бумаги не удается, необходимо обращаться в муниципалитет или в Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, если земли не разграничены.

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Кроме того, руководитель Росреестра отметил критическую важность уточнения границ как самих СНТ, так и отдельных участков. Это значительно упрощает процедуру узаконивания земли и позволяет избежать потенциальных земельных споров между соседями. Петр Клец напомнил, что комплексные кадастровые работы, финансируемые из бюджетов разных уровней, обходятся значительно дешевле, чем индивидуальные процедуры, и приносят пользу всем членам СНТ. Еще одной важной новостью стало то, что в Башкирии предусмотрены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ.

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали тратить больше денег на самые необходимые продукты, и это сразу отразилось в статистике.

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