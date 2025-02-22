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Posted 22 февраля, 09:47

Published 22 февраля, 09:47

Modified 22 февраля, 09:49

Updated 22 февраля, 09:49

Башкирию накроет снегом и метелями

Башкирию накроет снегом и метелями

22 февраля 2025, 09:47
Фото: 1MI.
В День защитника Отечества жителей Башкирии ждет ухудшение погодных условий, сообщает в субботу, 22 февраля, Башгидромет.

Как стало известно, 23 февраля, в День защитника Отечества, погода в Башкирии преподнесет неприятные сюрпризы. По данным Башгидромета, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, но это обманчивое затишье. В то время как северная половина региона останется без существенных осадков, южную часть накроет снегом, местами до умеренного, а в отдельных районах разыграется настоящая метель.

Ветер сменит направление на северо-восточное и восточное, усилившись до 5-10 м/с. На юге порывы будут достигать 9-14 м/с, а местами и вовсе 15-20 м/с, создавая условия для сильной метели. Температура воздуха ночью опустится до -8, -13°С, а при прояснениях и вовсе до -18°С. Днем ожидается от -2 до -7°С, а по юго-востоку до -12°С. Особую опасность представляют ухудшение видимости на дорогах из-за снега и метели (до 500 м и менее), а также образование снежных заносов.

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В Уфе, по прогнозам, также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -11, -13°С, днем -4, -6°С.

Как ранее сообщал Mkset, в преддверии 23 февраля аналитики провели опрос среди 1600 мужчин, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить в этот день.

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