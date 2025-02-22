Башкирию накроет снегом и метелями

Ветер сменит направление на северо-восточное и восточное, усилившись до 5-10 м/с. На юге порывы будут достигать 9-14 м/с, а местами и вовсе 15-20 м/с, создавая условия для сильной метели. Температура воздуха ночью опустится до -8, -13°С, а при прояснениях и вовсе до -18°С. Днем ожидается от -2 до -7°С, а по юго-востоку до -12°С. Особую опасность представляют ухудшение видимости на дорогах из-за снега и метели (до 500 м и менее), а также образование снежных заносов.