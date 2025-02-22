Башкирию накроет снегом и метелями

Posted 22 февраля, 09:47
Published 22 февраля, 09:47
Modified 22 февраля, 09:49
Updated 22 февраля, 09:49
Как стало известно, 23 февраля, в День защитника Отечества, погода в Башкирии преподнесет неприятные сюрпризы. По данным Башгидромета, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, но это обманчивое затишье. В то время как северная половина региона останется без существенных осадков, южную часть накроет снегом, местами до умеренного, а в отдельных районах разыграется настоящая метель.
Ветер сменит направление на северо-восточное и восточное, усилившись до 5-10 м/с. На юге порывы будут достигать 9-14 м/с, а местами и вовсе 15-20 м/с, создавая условия для сильной метели. Температура воздуха ночью опустится до -8, -13°С, а при прояснениях и вовсе до -18°С. Днем ожидается от -2 до -7°С, а по юго-востоку до -12°С. Особую опасность представляют ухудшение видимости на дорогах из-за снега и метели (до 500 м и менее), а также образование снежных заносов.
В Уфе, по прогнозам, также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -11, -13°С, днем -4, -6°С.
Как ранее сообщал Mkset, в преддверии 23 февраля аналитики провели опрос среди 1600 мужчин, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить в этот день.