Башкирия переобучит героев СВО

Эта инициатива является продолжением программы, запущенной в 2024 году. Тогда республиканский бюджет выделил почти 14 миллионов рублей на обучение участников СВО и их близких. В ведомстве отмечают, что среди бойцов наиболее востребованы такие профессии и специальности, как охранник, водитель категорий «СЕ», «С», «Д», а также клиническая психология. Последняя пользуется особым спросом, позволяя ветеранам оказывать психологическую помощь своим сослуживцам и адаптироваться к жизни после боевых действий.