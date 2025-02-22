Башкирия переобучит героев СВО

Posted 22 февраля, 10:42
Published 22 февраля, 10:42
Modified 22 февраля, 10:44
Updated 22 февраля, 10:44
В 2025 году около 200 участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в Башкирии смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию благодаря специальной программе переобучения. Министерство труда РБ зарезервировало для них 200 сертификатов номиналом 50 тысяч рублей каждый, предоставив возможность адаптироваться к мирной жизни и найти достойную работу.
Эта инициатива является продолжением программы, запущенной в 2024 году. Тогда республиканский бюджет выделил почти 14 миллионов рублей на обучение участников СВО и их близких. В ведомстве отмечают, что среди бойцов наиболее востребованы такие профессии и специальности, как охранник, водитель категорий «СЕ», «С», «Д», а также клиническая психология. Последняя пользуется особым спросом, позволяя ветеранам оказывать психологическую помощь своим сослуживцам и адаптироваться к жизни после боевых действий.
— Всего в 2025 году сертификаты на обучение получат около 700 жителей Башкирии. Заявку на обучение можно подать в центрах занятости, через портал «Госуслуги», а также в филиалах фонда «Защитники Отечества, — добавляет Министерство труда РБ.
Как ранее сообщал Mkset, стала известна информация о видах отпусков, доступных участникам СВО в Башкортостане.