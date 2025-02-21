Жизнь дачников кардинально изменится 1 марта

Posted 21 февраля, 03:55
Published 21 февраля, 03:55
Modified 21 февраля, 13:01
Updated 21 февраля, 13:01
Отмечается, что это правило не коснется уже построенных объектов, в которых живут люди или которые они используют.
Что касается других законодательных инициатив, то теперь права на бани, сараи, погреба и летние кухни, можно оформить в упрощённом порядке на основании старых технических документов, если их построили до 1 января 2013 года. Также теперь сделки с земельными участками будут невозможны только после точного определения их границ.
Кроме того, теперь сделки с участками будут возможны только после точного определения их границ.
Сегодня в Республике Башкортостан действует 13 направлений господдержки СНТ. За последние три года они получили свыше ₽570 млн от государства. Деньги пошли на обустройство дорог, электроснабжение и другие задачи.
Ранее Mkset писал о том, какие меры господдержки ждут отцов в регионе.