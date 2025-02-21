Жизнь дачников кардинально изменится 1 марта

Что касается других законодательных инициатив, то теперь права на бани, сараи, погреба и летние кухни, можно оформить в упрощённом порядке на основании старых технических документов, если их построили до 1 января 2013 года. Также теперь сделки с земельными участками будут невозможны только после точного определения их границ.