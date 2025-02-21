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Posted 21 февраля, 03:55

Published 21 февраля, 03:55

Modified 21 февраля, 13:01

Updated 21 февраля, 13:01

Садоводов Башкирии ждёт важное нововведение

Жизнь дачников кардинально изменится 1 марта

21 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI.

Садоводов Башкирии ждёт важное нововведение

С 1 марта пользоваться построенными зданиями и домами в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) можно будет только после их официального оформления, которое включит кадастровый учёт и регистрацию прав, сообщает правительство Башкирии в пятницу, 21 февраля.

Отмечается, что это правило не коснется уже построенных объектов, в которых живут люди или которые они используют.

Что касается других законодательных инициатив, то теперь права на бани, сараи, погреба и летние кухни, можно оформить в упрощённом порядке на основании старых технических документов, если их построили до 1 января 2013 года. Также теперь сделки с земельными участками будут невозможны только после точного определения их границ.

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Кроме того, теперь сделки с участками будут возможны только после точного определения их границ.

Сегодня в Республике Башкортостан действует 13 направлений господдержки СНТ. За последние три года они получили свыше ₽570 млн от государства. Деньги пошли на обустройство дорог, электроснабжение и другие задачи.

Ранее Mkset писал о том, какие меры господдержки ждут отцов в регионе.

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