Верховный суд Башкирии эвакуировали

Posted 21 февраля, 13:11
Published 21 февраля, 13:11
Modified 21 февраля, 13:13
Updated 21 февраля, 13:13
Как позже отчитались в самом суде, сигнал был учебным. В здании решили провести тренировочную эвакуацию на случай авиационного налёта.
За спасение персонала по тревоге отвечали приставы. Всех судей и остальных сотрудников эвакуировали с рабочих мест уже спустя пять минут.
Необходимость проведения учений в суде обосновали «развитием критического мышления» и «эффективной коммуникации».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе горожанам стали раздавать памятки на случай атаки беспилотников.