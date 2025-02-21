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Posted 21 февраля, 13:11

Published 21 февраля, 13:11

Modified 21 февраля, 13:13

Updated 21 февраля, 13:13

В Уфе эвакуировали Верховный суд

Верховный суд Башкирии эвакуировали

21 февраля 2025, 13:11
Фото: Верховный суд РБ.

В Уфе эвакуировали Верховный суд

Всех должностных лиц и посетителей срочно вывели из здания Верховного суда Башкортостана из-за воздушной тревоги в пятницу, 21 февраля.

Как позже отчитались в самом суде, сигнал был учебным. В здании решили провести тренировочную эвакуацию на случай авиационного налёта.

За спасение персонала по тревоге отвечали приставы. Всех судей и остальных сотрудников эвакуировали с рабочих мест уже спустя пять минут.

Необходимость проведения учений в суде обосновали «развитием критического мышления» и «эффективной коммуникации».

Атака дронов на Уфу — горожанам раздают инструкции
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе горожанам стали раздавать памятки на случай атаки беспилотников.

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