В Уфе зажгут с чучелом

Ранее Mkset публиковал большой интересный материал о наступающей масленичной неделе, которая уже не за горами. Также сообщалось, что в столице Республики Башкортостан пройдут блинный аукцион на Горсовете и гуляния в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово, куда горожан пригласили на «румяные» блины.