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Posted 21 февраля, 10:32

Published 21 февраля, 10:32

Modified 21 февраля, 12:06

Updated 21 февраля, 12:06

Уфимцев ждут на дегустацию блинов

В Уфе зажгут с чучелом

21 февраля 2025, 10:32
Фото: mkset.ru.

Уфимцев ждут на дегустацию блинов

Праздник в честь Масленицы пройдёт в уфимской деревне Жилино 2 марта, сообщает администрация Октябрьского района в пятницу, 21 февраля.

Мероприятие (12+) начнётся в полдень. В программе значатся конкурсы для детей и взрослых, зажигательный концерт. Кроме того, гостей гуляний ждут ярмарка с сувенирами и угощениями от местных мастеров, дегустация блинов и сжигание чучела.

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Праздник пройдёт на детской площадке возле здания №9 по улице Манежной.

Ранее Mkset публиковал большой интересный материал о наступающей масленичной неделе, которая уже не за горами. Также сообщалось, что в столице Республики Башкортостан пройдут блинный аукцион на Горсовете и гуляния в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово, куда горожан пригласили на «румяные» блины.

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