В Уфе зажгут с чучелом

Posted 21 февраля, 10:32
Published 21 февраля, 10:32
Modified 21 февраля, 12:06
Updated 21 февраля, 12:06
Мероприятие (12+) начнётся в полдень. В программе значатся конкурсы для детей и взрослых, зажигательный концерт. Кроме того, гостей гуляний ждут ярмарка с сувенирами и угощениями от местных мастеров, дегустация блинов и сжигание чучела.
Праздник пройдёт на детской площадке возле здания №9 по улице Манежной.
Ранее Mkset публиковал большой интересный материал о наступающей масленичной неделе, которая уже не за горами. Также сообщалось, что в столице Республики Башкортостан пройдут блинный аукцион на Горсовете и гуляния в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово, куда горожан пригласили на «румяные» блины.