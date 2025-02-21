В Уфе приговорили управляющего «Домом мафии»

Суд, наконец, вынес приговор сотруднику локации экстремальных развлечений. Напомним, осенью 2024 года компания ребят приехала на квест, расположенный в здании на улице Гафури. Среди них был 12-летний парнишка, который прошёл испытания хуже всех и в наказание был посажен на стул с секретом. Секрет состоял в том, что после движения рычага сидение отодвигалось, и участник падал на пол. То же самое случилось и с ребёнком, который после падения повредил позвоночник. А вот за рычаг потянул как раз управляющий комнатой.