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Posted 21 февраля, 10:09

Published 21 февраля, 10:09

Modified 21 февраля, 12:08

Updated 21 февраля, 12:08

Сотрудник квест-комнаты получил штраф в Уфе

В Уфе приговорили управляющего «Домом мафии»

21 февраля 2025, 10:09
Фото: 1MI.

Сотрудник квест-комнаты получил штраф в Уфе

Закончилась эпопея с управляющим квеста «Дом мафии» в столице Республики Башкортостан, следует из сообщения прокуратуры РБ в пятницу, 21 февраля.

Суд, наконец, вынес приговор сотруднику локации экстремальных развлечений. Напомним, осенью 2024 года компания ребят приехала на квест, расположенный в здании на улице Гафури. Среди них был 12-летний парнишка, который прошёл испытания хуже всех и в наказание был посажен на стул с секретом. Секрет состоял в том, что после движения рычага сидение отодвигалось, и участник падал на пол. То же самое случилось и с ребёнком, который после падения повредил позвоночник. А вот за рычаг потянул как раз управляющий комнатой.

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Сотрудник признал свою вину. Суд оштрафовал мужчину на ₽400`000.

Ранее сообщалось, что на трассе в одном из районов Республики Башкортостан погиб молодой водитель.

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