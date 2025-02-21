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Posted 21 февраля, 08:55

Published 21 февраля, 08:55

Modified 21 февраля, 12:31

Updated 21 февраля, 12:31

Сирены завоют в Башкирии

В Уфе объявляют тревогу

21 февраля 2025, 08:55
Фото: mkset.ru.

Сирены завоют в Башкирии

Проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдёт весной в Башкирии, сообщает в пятницу, 21 февраля, Госкомитет региона по ЧС.

Будут выть ведомственные сирены системы гражданской обороны. Люди услышат сигнал оповещения «Внимание всем!». Также по радио и ТВ до граждан доведут соответствующие сообщения.

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Ранее Mkset писал, что Республика Башкортостан начала готовиться к грядущему весеннему паводку. Ожидаются различные сценарии того, как он будет проходить. В худшем из них подтопления могут быть в 313 населённых пунктах в 44 муниципальных образованиях.

Специалисты уже проводят инструктажи с населением, в частности, в башкирской столице. Так, в уфимском микрорайоне Кооперативная поляна жителям раздали памятки и рассказали, что нужно делать, если придёт «большая вода».

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