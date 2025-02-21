В Уфе объявляют тревогу

Posted 21 февраля, 08:55
Published 21 февраля, 08:55
Modified 21 февраля, 12:31
Updated 21 февраля, 12:31
Будут выть ведомственные сирены системы гражданской обороны. Люди услышат сигнал оповещения «Внимание всем!». Также по радио и ТВ до граждан доведут соответствующие сообщения.
Ранее Mkset писал, что Республика Башкортостан начала готовиться к грядущему весеннему паводку. Ожидаются различные сценарии того, как он будет проходить. В худшем из них подтопления могут быть в 313 населённых пунктах в 44 муниципальных образованиях.
Специалисты уже проводят инструктажи с населением, в частности, в башкирской столице. Так, в уфимском микрорайоне Кооперативная поляна жителям раздали памятки и рассказали, что нужно делать, если придёт «большая вода».