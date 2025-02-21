В Уфе объявляют тревогу

Ранее Mkset писал, что Республика Башкортостан начала готовиться к грядущему весеннему паводку. Ожидаются различные сценарии того, как он будет проходить. В худшем из них подтопления могут быть в 313 населённых пунктах в 44 муниципальных образованиях.