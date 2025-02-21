Плюшкин превратил жизнь уфимцев в зловонный ад

Речь идёт о доме №167/2 по улице Комсомольской. Его жительница обратилась в ведомство и рассказала, что в первом подъезде дома между седьмым и восьмым этажом мужчина устроил настоящую свалку — с вонью и антисанитарией. Сначала он тащил всякий хлам домой, а потом переключился уже на подъезд. По словам женщины, он тащит в подъезд и домой буквально всё — от испорченных продуктов до старых вещей, мебели и каких-то картонок.