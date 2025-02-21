Плюшкин превратил жизнь уфимцев в зловонный ад

Posted 21 февраля, 09:53
Published 21 февраля, 09:53
Modified 21 февраля, 12:11
Updated 21 февраля, 12:11
Речь идёт о доме №167/2 по улице Комсомольской. Его жительница обратилась в ведомство и рассказала, что в первом подъезде дома между седьмым и восьмым этажом мужчина устроил настоящую свалку — с вонью и антисанитарией. Сначала он тащил всякий хлам домой, а потом переключился уже на подъезд. По словам женщины, он тащит в подъезд и домой буквально всё — от испорченных продуктов до старых вещей, мебели и каких-то картонок.
Он продолжила, что антисанитария привела к появлению в подъезде грызунов и тараканов, а обращения в другие инстанции по этому поводу ничего не дали.
Сотрудники МЧС выезжали на место и убедились во всём сами. После этого они направили в адрес АО «УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» предостережение о недопустимости нарушений пожарной безопасности. Свалку пришлось ликвидировать.