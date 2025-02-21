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Posted 21 февраля, 09:53

Published 21 февраля, 09:53

Modified 21 февраля, 12:11

Updated 21 февраля, 12:11

Подъезд высотки в Уфе превратили в свалку

Плюшкин превратил жизнь уфимцев в зловонный ад

21 февраля 2025, 09:53
Фото: МЧС по Башкирии.

Подъезд высотки в Уфе превратили в свалку

Подъезд многоэтажки в столице Республики Башкортостан превратился в настоящую свалку, следует из сообщения МЧС по РБ в пятницу, 21 февраля.

Речь идёт о доме №167/2 по улице Комсомольской. Его жительница обратилась в ведомство и рассказала, что в первом подъезде дома между седьмым и восьмым этажом мужчина устроил настоящую свалку — с вонью и антисанитарией. Сначала он тащил всякий хлам домой, а потом переключился уже на подъезд. По словам женщины, он тащит в подъезд и домой буквально всё — от испорченных продуктов до старых вещей, мебели и каких-то картонок.

Видео: МЧС по Башкирии.

Он продолжила, что антисанитария привела к появлению в подъезде грызунов и тараканов, а обращения в другие инстанции по этому поводу ничего не дали.

Сотрудники МЧС выезжали на место и убедились во всём сами. После этого они направили в адрес АО «УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» предостережение о недопустимости нарушений пожарной безопасности. Свалку пришлось ликвидировать.

Свалка обернулась уголовным делом в Башкирии
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Ранее сообщалось, что свалка в Республике Башкортостан обернулась уголовным делом.

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