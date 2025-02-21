Уфу перекроют на праздник

Posted 21 февраля, 06:20
Published 21 февраля, 06:20
Modified 21 февраля, 12:45
Updated 21 февраля, 12:45
Так, с восьми утра до полудня будет закрыта стоянка перед парком Победы, а с полдесятого до полдвенадцатого будут закрыты участки улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина и улицы Советской — от Пушкина до Заки Валиди.
На время введения ограничений автобусы и маршрутки будут ездить по-другому. Со схемой можно ознакомиться выше.
Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о том, как регион будет праздновать День защитника Отечества. Основные мероприятия пройдут в башкирской столице, но руководитель региона также попросил провести достойные события в муниципальных образованиях и поздравить ветеранов боевых действий.