mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 06:20

Published 21 февраля, 06:20

Modified 21 февраля, 12:45

Updated 21 февраля, 12:45

В Уфе перекроют движение 23 февраля

Уфу перекроют на праздник

21 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI.

В Уфе перекроют движение 23 февраля

В День защитника Отечества 23 февраля в центре столицы Республики Башкортостан ожидаются перекрытия дорог, сообщает администрация города в пятницу, 21 февраля.

Так, с восьми утра до полудня будет закрыта стоянка перед парком Победы, а с полдесятого до полдвенадцатого будут закрыты участки улицы Пушкина от Цюрупы до Ленина и улицы Советской — от Пушкина до Заки Валиди.

Фото: Администрация Уфы

На время введения ограничений автобусы и маршрутки будут ездить по-другому. Со схемой можно ознакомиться выше.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о том, как регион будет праздновать День защитника Отечества. Основные мероприятия пройдут в башкирской столице, но руководитель региона также попросил провести достойные события в муниципальных образованиях и поздравить ветеранов боевых действий.

Радий Хабиров: «Башкортостан бьет рекорды»
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимская школа ждала ремонт 25 летЦены на такси в Уфе не перестают удивлятьМинистр сельского хозяйства грезит об урожае
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Перекрытие дорог#Мелеуз#Янаул#Мероприятия#Республика Башкортостан#День защитника Отечества#Ветераны боевых действий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика