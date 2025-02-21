Уфимцы получат деньги за готовность к обороне

Posted 21 февраля, 04:40
Published 21 февраля, 04:40
Modified 21 февраля, 12:57
Updated 21 февраля, 12:57
Вычет по налогу на доходы физлиц в ₽18`000 за год введён с января 2025 года для граждан, которые выполнили нормативы ГТО, соответствующие их возрасту, и для награжденных соответствующим знаком. Он предоставляется за год, когда человека наградили или он подтвердил данное награждение.
Чтобы получить налоговую льготу, необходимы удостоверение о награждении, справка о том, что вы прошли диспансеризацию, и заявление.
Вычет можно получить у работодателя. Если он не был получен у работодателя или получен не полностью, то по окончании года его можно получить в налоговой по месту жительства. Подробнее по теме можно узнать на сайте Налоговой службы РФ.
ГТО расшифровывается, как «Готов к труду и обороне». Целью данной программы служит развитие спорта и улучшение здоровья населения.
Ранее сообщалось, сколько денег в Республике Башкортостан было направлено на социальную сферу в 2024 году.