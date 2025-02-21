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Posted 21 февраля, 04:40

Published 21 февраля, 04:40

Modified 21 февраля, 12:57

Updated 21 февраля, 12:57

Жители Башкирии могут получить налоговый вычет за сдачу ГТО

Уфимцы получат деньги за готовность к обороне

21 февраля 2025, 04:40
Фото: mkset.ru.

Жители Башкирии могут получить налоговый вычет за сдачу ГТО

Жители Республики Башкортостан имеют право на выплату за спортивные достижения, сообщает администрация Ленинского района Уфы в пятницу, 21 февраля.

Вычет по налогу на доходы физлиц в ₽18`000 за год введён с января 2025 года для граждан, которые выполнили нормативы ГТО, соответствующие их возрасту, и для награжденных соответствующим знаком. Он предоставляется за год, когда человека наградили или он подтвердил данное награждение.

Чтобы получить налоговую льготу, необходимы удостоверение о награждении, справка о том, что вы прошли диспансеризацию, и заявление.

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Вычет можно получить у работодателя. Если он не был получен у работодателя или получен не полностью, то по окончании года его можно получить в налоговой по месту жительства. Подробнее по теме можно узнать на сайте Налоговой службы РФ.

ГТО расшифровывается, как «Готов к труду и обороне». Целью данной программы служит развитие спорта и улучшение здоровья населения.

Ранее сообщалось, сколько денег в Республике Башкортостан было направлено на социальную сферу в 2024 году.

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