Уфимцам пришлось бегать за пьяным водителем

Posted 21 февраля, 06:55
Published 21 февраля, 06:55
Modified 21 февраля, 12:41
Updated 21 февраля, 12:41
Два дня назад сотрудники Госавтоинспекции преследовали нетрезвого водителя на улице Заки Валиди в Уфе. Мужчина бросил машину на остановке и стал убегать от дорожной полиции. Как раз в это время мимо места баталии бегунов проезжало дежурное авто уфимских спасателей.
Один из специалистов увидел криво бегущего мужчину и преследующих его полицейских. Он решил побежать пьяному уфимцу наперерез. Спасатель задержал любителя ездить подшофе и передал сотрудниками Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о нетрезвом водителе грузовой машины в Республике Башкортостан, действия которого привлеки к настоящему хаосу на федеральной трассе.