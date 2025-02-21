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Posted 21 февраля, 06:55

Published 21 февраля, 06:55

Modified 21 февраля, 12:41

Updated 21 февраля, 12:41

Пьяный водитель бегал от спасателей в Уфе

Уфимцам пришлось бегать за пьяным водителем

21 февраля 2025, 06:55
Фото: УГЗ Уфы.

Пьяный водитель бегал от спасателей в Уфе

Спасателям и сотрудникам ГАИ пришлось ловить пьяного водителя в столице Республики Башкортостан, сообщает Управление гражданской защиты города в пятницу, 21 февраля.

Два дня назад сотрудники Госавтоинспекции преследовали нетрезвого водителя на улице Заки Валиди в Уфе. Мужчина бросил машину на остановке и стал убегать от дорожной полиции. Как раз в это время мимо места баталии бегунов проезжало дежурное авто уфимских спасателей.

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Один из специалистов увидел криво бегущего мужчину и преследующих его полицейских. Он решил побежать пьяному уфимцу наперерез. Спасатель задержал любителя ездить подшофе и передал сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о нетрезвом водителе грузовой машины в Республике Башкортостан, действия которого привлеки к настоящему хаосу на федеральной трассе.

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