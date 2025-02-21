Уфимцам пришлось бегать за пьяным водителем

Два дня назад сотрудники Госавтоинспекции преследовали нетрезвого водителя на улице Заки Валиди в Уфе. Мужчина бросил машину на остановке и стал убегать от дорожной полиции. Как раз в это время мимо места баталии бегунов проезжало дежурное авто уфимских спасателей.