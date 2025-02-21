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Posted 21 февраля, 12:16

Published 21 февраля, 12:16

Modified 21 февраля, 13:08

Updated 21 февраля, 13:08

Жителям Уфы рекомендовали не целоваться с собаками и кошками

Уфимцам оказалось опасно целоваться

21 февраля 2025, 12:16
Фото: 1MI.

Жителям Уфы рекомендовали не целоваться с собаками и кошками

О том, к чему могут привести поцелуи с домашними животными, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на уфимского врача-инфекциониста Анны Носковой в пятницу, 21 февраля.

Если у вас хорошая иммунная система и ваша кошка не больна, то поцелуй, скорее всего, не приведёт к печальным последствиям. Однако не рекомендуется целовать кошку в пасть, потому что в ротовой полости животного есть бактерии, которые могу привести к заболеваниям дёсен. Людям со слабым здоровьем следует воздержаться от поцелуев с пушистым любимцем.

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Хуже может обстоять ситуация, если вы разрешаете кошке гулять по улице и возвращаться домой или просто выгуливаете её. Есть множество заболеваний, которые она может вам передать после таких прогулок. Среди них бактерии сальмонеллы кишечная палочка, стафилококк и другая зараза. Также опасен в этом случае лишай.

Что касается собак, то они могут быть переносчиками большого количества микробов. Собаки не сидят дома, как большинство кошек, а их регулярно выгуливают хозяева. На улице животное может контактировать с фекалиями, бродячими собаками и другими источниками инфицирования. В случае с собаками есть опасность подхватить глисты, грибковые инфекции и бешенство. А бешенство — очень опасное заболевание, передающееся через слюну.

Ранее врач из Уфы рассказала, можно ли пить воду во время еды или лучше подождать определённое время.

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