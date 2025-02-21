Уфимцам оказалось опасно целоваться

Posted 21 февраля, 12:16
Published 21 февраля, 12:16
Modified 21 февраля, 13:08
Updated 21 февраля, 13:08
Если у вас хорошая иммунная система и ваша кошка не больна, то поцелуй, скорее всего, не приведёт к печальным последствиям. Однако не рекомендуется целовать кошку в пасть, потому что в ротовой полости животного есть бактерии, которые могу привести к заболеваниям дёсен. Людям со слабым здоровьем следует воздержаться от поцелуев с пушистым любимцем.
Хуже может обстоять ситуация, если вы разрешаете кошке гулять по улице и возвращаться домой или просто выгуливаете её. Есть множество заболеваний, которые она может вам передать после таких прогулок. Среди них бактерии сальмонеллы кишечная палочка, стафилококк и другая зараза. Также опасен в этом случае лишай.
Что касается собак, то они могут быть переносчиками большого количества микробов. Собаки не сидят дома, как большинство кошек, а их регулярно выгуливают хозяева. На улице животное может контактировать с фекалиями, бродячими собаками и другими источниками инфицирования. В случае с собаками есть опасность подхватить глисты, грибковые инфекции и бешенство. А бешенство — очень опасное заболевание, передающееся через слюну.
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