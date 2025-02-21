Уфимцам оказалось опасно целоваться

Если у вас хорошая иммунная система и ваша кошка не больна, то поцелуй, скорее всего, не приведёт к печальным последствиям. Однако не рекомендуется целовать кошку в пасть, потому что в ротовой полости животного есть бактерии, которые могу привести к заболеваниям дёсен. Людям со слабым здоровьем следует воздержаться от поцелуев с пушистым любимцем.