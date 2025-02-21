Уфимский участковый ответит за смерть потерпевшего

Posted 21 февраля, 13:40
Published 21 февраля, 13:40
Modified 21 февраля, 20:29
Updated 21 февраля, 20:29
Как считает следствие, бывший участковый уполномоченный в своих действиях вышел за рамки устава, из-за этого в итоге погиб человек. В декабре 2024 года сотрудник правоохранительных органов якобы не рассчитав силу ударил в живот 25-летнему мужчине, задержанному с наркотиками. Вскоре из-за травмы живота тот скончался.
В пятницу, 21 февраля, в Советском райсуде Уфы прошло заседание по уголовному делу. Обвиняемому назначили месяц в СИЗО. Защита настаивала на смягчении меры пресечения, однако их просьбы встретили отказ.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии официально назвали средний размер взяток, которые берут должностные лица.