Уфимский участковый ответит за смерть потерпевшего

Как считает следствие, бывший участковый уполномоченный в своих действиях вышел за рамки устава, из-за этого в итоге погиб человек. В декабре 2024 года сотрудник правоохранительных органов якобы не рассчитав силу ударил в живот 25-летнему мужчине, задержанному с наркотиками. Вскоре из-за травмы живота тот скончался.