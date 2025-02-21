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Posted 21 февраля, 13:40

Published 21 февраля, 13:40

Modified 21 февраля, 20:29

Updated 21 февраля, 20:29

В Уфе состоялся суд над участковым

Уфимский участковый ответит за смерть потерпевшего

21 февраля 2025, 13:40
Фото: 1MI.

В Уфе состоялся суд над участковым

Бывшего стража порядка из башкирской столицы обвиняют в превышении должностных полномочий с трагическим исходом, сообщили в пресс-службе судов региона в пятницу, 21 февраля.

Как считает следствие, бывший участковый уполномоченный в своих действиях вышел за рамки устава, из-за этого в итоге погиб человек. В декабре 2024 года сотрудник правоохранительных органов якобы не рассчитав силу ударил в живот 25-летнему мужчине, задержанному с наркотиками. Вскоре из-за травмы живота тот скончался.

В пятницу, 21 февраля, в Советском райсуде Уфы прошло заседание по уголовному делу. Обвиняемому назначили месяц в СИЗО. Защита настаивала на смягчении меры пресечения, однако их просьбы встретили отказ.

Назван средний размер взятки в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии официально назвали средний размер взяток, которые берут должностные лица.

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