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Posted 21 февраля, 05:46

Published 21 февраля, 05:46

Modified 21 февраля, 12:46

Updated 21 февраля, 12:46

В Уфе отремонтируют школу за ₽35,9 млн

Уфимская школа ждала ремонт 25 лет

21 февраля 2025, 05:46
Фото: 1MI.

В Уфе отремонтируют школу за ₽35,9 млн

В столице Республики Башкортостан ищут подрядчика для ремонта школы №4, следует из документации на сайте госзакупок в пятницу, 21 февраля.

Начальная (максимальная) цена работ составляет ₽35,9 млн. Школа располагается в уфимском Затоне по улице Ахметова, 304.

Капремонт, согласно документам, включает электромонтажные работы, ремонт систем отопления, крыши, актового и спортивного зала и многие другие строительные задачи. Гарантия на них должна составлять не менее 5 лет.

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Конкурс по поиску подрядчика пройдёт в электронном формате, заявки на него следует подавать до 26 февраля. Капитальный ремонт нужно выполнить за 120 дней со дня заключения договора.

Отметим, что четырёхэтажное здания школы из кирпича ждало ремонта четверть века.

Ранее Mkset писал о капремонте в уфимской детской поликлинике, который обернулся уголовным делом.

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