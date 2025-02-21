Уфимка спасла ребенка в самолете

Светлана Тагирова, посвятившая медицине большую часть жизни, с детства мечтала помогать людям. После окончания медучилища и получения диплома фельдшера, она работала в детской поликлинике, на предприятии, а также получила образование психолога. Сейчас она трудится в поликлинике №3 ГКБ №8, где ежедневно оказывает помощь десяткам пациентов. Но один случай запомнился Светлане Тагировой особенно.