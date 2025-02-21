Уфимка спасла ребенка в самолете

Posted 21 февраля, 07:46
Published 21 февраля, 07:46
Modified 21 февраля, 12:34
Updated 21 февраля, 12:34
Светлана Тагирова, посвятившая медицине большую часть жизни, с детства мечтала помогать людям. После окончания медучилища и получения диплома фельдшера, она работала в детской поликлинике, на предприятии, а также получила образование психолога. Сейчас она трудится в поликлинике №3 ГКБ №8, где ежедневно оказывает помощь десяткам пациентов. Но один случай запомнился Светлане Тагировой особенно.
— Был случай, когда пришлось оказать помощь ребенку в самолете, — делится воспоминаниями Светлана Рифовна.
Подробности инцидента не уточняются, но этот факт показывает, что настоящие профессионалы готовы прийти на помощь даже на высоте нескольких тысяч метров над землей.
Как ранее сообщал Mkset, жизнь 43-летней уфимки висела на волоске, пока врачи не решились на сложную операцию, чтобы удалить огромную опухоль.