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Posted 21 февраля, 07:46

Published 21 февраля, 07:46

Modified 21 февраля, 12:34

Updated 21 февраля, 12:34

Уфимка спасла ребенка в самолете

Уфимка спасла ребенка в самолете

21 февраля 2025, 07:46
Фото: mkset.ru.
Фельдшер из Уфы Светлана Тагирова, работающая в кабинете неотложной помощи, не раз доказывала свой профессионализм не только на рабочем месте, сообщает в пятницу, 21 февраля, глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Светлана Тагирова, посвятившая медицине большую часть жизни, с детства мечтала помогать людям. После окончания медучилища и получения диплома фельдшера, она работала в детской поликлинике, на предприятии, а также получила образование психолога. Сейчас она трудится в поликлинике №3 ГКБ №8, где ежедневно оказывает помощь десяткам пациентов. Но один случай запомнился Светлане Тагировой особенно.

— Был случай, когда пришлось оказать помощь ребенку в самолете, — делится воспоминаниями Светлана Рифовна.

Подробности инцидента не уточняются, но этот факт показывает, что настоящие профессионалы готовы прийти на помощь даже на высоте нескольких тысяч метров над землей.

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Как ранее сообщал Mkset, жизнь 43-летней уфимки висела на волоске, пока врачи не решились на сложную операцию, чтобы удалить огромную опухоль.

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