Цены на такси в Уфе не перестают удивлять

Posted 21 февраля, 05:22
Published 21 февраля, 05:22
Modified 21 февраля, 12:49
Updated 21 февраля, 12:49
Так, стоимость проезда на такси за месяц упала на 2,3%. При этом следует отметить, что за этот же период цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,5%.
А вот большинство других услуг в регионе, наоборот, подорожали. Проезд в поездах дальнего следования врос на 3,6%. Медицинские анализы и обследования стали дороже от 0,9% до 5,2%. Чтобы отремонтировать жильё придётся выложить больше на 2,3%, а чтобы съездить в экскурсии по России — на 5,3%.
Всего товары и услуги в Башкирии в январе 2025 года по сравнению с 2024 года выросли в цене на 1,3%.