Цены на такси в Уфе не перестают удивлять

А вот большинство других услуг в регионе, наоборот, подорожали. Проезд в поездах дальнего следования врос на 3,6%. Медицинские анализы и обследования стали дороже от 0,9% до 5,2%. Чтобы отремонтировать жильё придётся выложить больше на 2,3%, а чтобы съездить в экскурсии по России — на 5,3%.