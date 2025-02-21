mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:22

Published 21 февраля, 05:22

Modified 21 февраля, 12:49

Updated 21 февраля, 12:49

Такси в Башкирии подешевело при росте цен на бензин

Цены на такси в Уфе не перестают удивлять

21 февраля 2025, 05:22
Фото: 1MI.

Такси в Башкирии подешевело при росте цен на бензин

Цены за проезд на такси в Республике Башкортостан снизились в январе по сравнению с декабрём, следует из документа Башстата в пятницу, 21 февраля.

Так, стоимость проезда на такси за месяц упала на 2,3%. При этом следует отметить, что за этот же период цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,5%.

Блины бьют уфимцев по карману
Узнать подробнее

А вот большинство других услуг в регионе, наоборот, подорожали. Проезд в поездах дальнего следования врос на 3,6%. Медицинские анализы и обследования стали дороже от 0,9% до 5,2%. Чтобы отремонтировать жильё придётся выложить больше на 2,3%, а чтобы съездить в экскурсии по России — на 5,3%.

Всего товары и услуги в Башкирии в январе 2025 года по сравнению с 2024 года выросли в цене на 1,3%.

«Доллар упал — цены взлетели»: в Уфе подорожал бензин
Узнать подробнее

В начале текущей недели сообщалось об очередном повышении цен на бензин в башкирской столице.

Читайте также:
Паводок угрожает жителям 300 сёл БашкирииФанат уфимской бачаты оказался в федеральном розыскеБольницы Башкирии уличили в нарушении
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Бензин#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Экскурсии#Такси#Белебей#Башстат#Мелеуз#Янаул#Услуги#Водитель такси#Дизтопливо#Жилищный ремонт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика