Цены на бензин разоряют уфимцев

Posted 21 февраля, 11:44
Published 21 февраля, 11:44
Modified 21 февраля, 11:59
Updated 21 февраля, 11:59
Данные приведены за период с 11 по 17 февраля. К последней дате в регионе средняя цена литра бензина достигла ₽57,1, что на 27 копеек больше, чем неделей ранее.
Что касается отдельных марок, то бензин АИ-92 достиг в цене ₽54,8, прибавив 27 копеек. Литр АИ-95 теперь стоит ₽59,08 с аналогичной прибавкой в стоимости. Литр АИ-98 оценивается в ₽81,95, он подорожал на 14 копеек. Дизель прибавил в цене 6 копеек, достигнув ₽67,9.
Ранее сообщалось, что по итогам минувшего месяца в Республики Башкортостан снизились цены на такси, при этом стоимость на различные виды топлива продолжила расти. Что из услуг и товаров ещё подорожало в регионе — читайте в нашем материале.