mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 11:44

Published 21 февраля, 11:44

Modified 21 февраля, 11:59

Updated 21 февраля, 11:59

В Башкирии снова подорожал бензин

Цены на бензин разоряют уфимцев

21 февраля 2025, 11:44
Фото: 1MI.

В Башкирии снова подорожал бензин

Росстат привёл статистику изменения цен на бензин в Республике Башкортостан, следует из информации аналитической службы в пятницу, 21 февраля.

Данные приведены за период с 11 по 17 февраля. К последней дате в регионе средняя цена литра бензина достигла ₽57,1, что на 27 копеек больше, чем неделей ранее.

Блины бьют уфимцев по карману
Узнать подробнее

Что касается отдельных марок, то бензин АИ-92 достиг в цене ₽54,8, прибавив 27 копеек. Литр АИ-95 теперь стоит ₽59,08 с аналогичной прибавкой в стоимости. Литр АИ-98 оценивается в ₽81,95, он подорожал на 14 копеек. Дизель прибавил в цене 6 копеек, достигнув ₽67,9.

Цены на такси в Уфе не перестают удивлять
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что по итогам минувшего месяца в Республики Башкортостан снизились цены на такси, при этом стоимость на различные виды топлива продолжила расти. Что из услуг и товаров ещё подорожало в регионе — читайте в нашем материале.

Читайте также:
Цены на бензин в Уфе выросли на 23%Взлёт цен на бензин ожидают в БашкирииЦены на такси резко вырастут в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Бензин#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Цены на бензин#Транспорт#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Росстат#Такси#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#АИ-92#АИ-95#АИ-98#Дизель#Аналитическая служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика