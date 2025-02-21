Три иномарки вспыхнули в Уфе

А уже сегодня утром, 21 февраля, по улице 50 лет Октября во дворе дома №20/1 загорелась «Мазда Демио». Пламя быстро перешло на стоявшую рядом «Субару Легасу». Чтобы потушить разрастающийся пожар, огнеборцам пришлось ехать по двору очень медленно, потому что он был донельзя заставлен машинами.