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Posted 21 февраля, 06:36

Published 21 февраля, 06:36

Modified 21 февраля, 12:43

Updated 21 февраля, 12:43

В Уфе сгорели три иномарки

Три иномарки вспыхнули в Уфе

21 февраля 2025, 06:36
Фото: 1MI.

В Уфе сгорели три иномарки

Огонь уничтожил три легковых автомобиля в столице Республики Башкортостан, сообщает МЧС по РБ в пятницу, 21 февраля.

Накануне вечером на Менделеева загорелся мотор элитного «Мерседеса. Пожарные сумели быстро потушить огонь.

Фото: МЧС по РБ

А уже сегодня утром, 21 февраля, по улице 50 лет Октября во дворе дома №20/1 загорелась «Мазда Демио». Пламя быстро перешло на стоявшую рядом «Субару Легасу». Чтобы потушить разрастающийся пожар, огнеборцам пришлось ехать по двору очень медленно, потому что он был донельзя заставлен машинами.

Пострадавших среди людей в обоих происшествиях нет.

Житель Башкирии спас пенсионера из пожара
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Ранее сообщалось, что в Аургазинском районе Республики Башкортостан при пожаре чуть не погиб пенсионер. Ему на помощь пришёл соседский мужчина, и трагедии получилось избежать.

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