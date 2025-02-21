Секреты правильной посадки рассады на Урале: когда и как сеять в 2025 году?

Лунный календарь строится на основе фаз Луны и основывается на верованиях в то, что Луна оказывает воздействие на рост и развитие растений. Растущая Луна, по верованиям, способствует росту и развитию верхней части растений, в то время как убывающая Луна благоприятствует росту корневой системы и подземных частей. На растущей Луне лучше сажать те культуры, которые развиваются в верхней части, такие как томаты, огурцы и перцы. На убывающей Луне рекомендуется сеять корнеплоды, такие как морковь и свекла. Однако важно помнить, что Луна — лишь один из факторов, и на рост растений влияет множество других условий.