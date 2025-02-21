Сегодня в Уфе: угроза наводнений, воздушная тревога и мэр на защите бомжей

Posted 21 февраля, 19:00
Published 21 февраля, 19:00
Modified 21 февраля, 19:16
Updated 21 февраля, 19:16
В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18°С… -20°С, на окраинах до -25°, днём -7°С… -9°С.
В «Уфаводоканале» плановых отключений водоснабжения на субботу, 22 февраля, не обещают.
По наихудшему сценарию развития паводка грядущей весной в Республике Башкортостан может подтопить 313 населённых пунктов в 44 муниципалитетах.
На особом контроле находятся 60 участков, где лёд может устроить заторы. Они расположены в 25 муниципальных образованиях. Чтобы снизить риски заторов, планируется распиливать лёд, а иногда и взрывать, если это понадобится.
Группировка сил и средств уже сформирована, в следующем месяце пройдет смотр. Также запланировано проведение учений.
Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев навестил людей без определённого места жительства.
Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев посетил центр соцадаптации «Переправа». Он отметил, что в наступившие сильные холода особо рискуют именно такие граждане. Градоначальник с представителями администрации привёз людям лекарства, фрукты и тёплую одежду. Сити-менеджер заявил, что помощь будет поступать и дальше.
Всех должностных лиц и посетителей срочно вывели из здания Верховного суда Башкортостана из-за воздушной тревоги в пятницу, 21 февраля.
Как позже отчитались в самом суде, сигнал был учебным. В здании решили провести тренировочную эвакуацию на случай авиационного налёта.
За спасение персонала по тревоге отвечали приставы. Всех судей и остальных сотрудников эвакуировали с рабочих мест уже спустя пять минут.
Необходимость проведения учений в суде обосновали «развитием критического мышления» и «эффективной коммуникации».