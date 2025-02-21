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Posted 21 февраля, 19:00

Published 21 февраля, 19:00

Modified 21 февраля, 19:16

Updated 21 февраля, 19:16

Сегодня в Уфе: угроза наводнений, воздушная тревога и мэр на защите бомжей

Сегодня в Уфе: угроза наводнений, воздушная тревога и мэр на защите бомжей

21 февраля 2025, 19:00
Фото: mkset.ru.
Всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 22 февраля.

Погода в Уфе 22 февраля

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18°С… -20°С, на окраинах до -25°, днём -7°С… -9°С.

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Перекрытия дорог в Уфе 22 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Отключения воды в Уфе 22 февраля

В «Уфаводоканале» плановых отключений водоснабжения на субботу, 22 февраля, не обещают.

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Главные новости Уфы сегодня, 22 февраля

Паводок угрожает жителям 300 сёл Башкирии

По наихудшему сценарию развития паводка грядущей весной в Республике Башкортостан может подтопить 313 населённых пунктов в 44 муниципалитетах.

На особом контроле находятся 60 участков, где лёд может устроить заторы. Они расположены в 25 муниципальных образованиях. Чтобы снизить риски заторов, планируется распиливать лёд, а иногда и взрывать, если это понадобится.

Группировка сил и средств уже сформирована, в следующем месяце пройдет смотр. Также запланировано проведение учений.

Мэр Уфы обогрел бездомных

Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев навестил людей без определённого места жительства.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев посетил центр соцадаптации «Переправа». Он отметил, что в наступившие сильные холода особо рискуют именно такие граждане. Градоначальник с представителями администрации привёз людям лекарства, фрукты и тёплую одежду. Сити-менеджер заявил, что помощь будет поступать и дальше.

Верховный суд Башкирии эвакуировали

Всех должностных лиц и посетителей срочно вывели из здания Верховного суда Башкортостана из-за воздушной тревоги в пятницу, 21 февраля.

Как позже отчитались в самом суде, сигнал был учебным. В здании решили провести тренировочную эвакуацию на случай авиационного налёта.

За спасение персонала по тревоге отвечали приставы. Всех судей и остальных сотрудников эвакуировали с рабочих мест уже спустя пять минут.

Необходимость проведения учений в суде обосновали «развитием критического мышления» и «эффективной коммуникации».

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