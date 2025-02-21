«Ростелеком» представил уфимцам сериал «Челюскин. Первые»

Для показа эпизодов блокбастера «Челюскин. Первые» в Уфе был выбран музей полярников им. В. И. Альбанова. В экспозиции прекрасно передана атмосфера жизни покорителей Арктики разных лет. В числе знаменитых полярников — уроженец башкирского поселка Тирлян Георгий Валавин. Он работал бортмехаником на самолете-амфибии «Ш-2», который размещался на палубе «Челюскина» и использовался для воздушной разведки. Во время эвакуации с уходившего под воду парохода самолет был сброшен на лед и поврежден. Валавин отремонтировал его в ледовом лагере. Георгию Степановичу посвящена отдельная экспозиция в музее».