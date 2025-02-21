Полиция открыла стрельбу в погоне за лихачом

Преследуя нарушителя, инспекторы предупредили его о намерении применить оружие. После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских открыл прицельный огонь по колесам. В результате автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения.