Полиция открыла стрельбу в погоне за лихачом

Posted 21 февраля, 08:38
Published 21 февраля, 08:38
Modified 21 февраля, 12:26
Updated 21 февраля, 12:26
Сотрудники полиции заметили автомобиль ВАЗ-2110, летевший на высокой скорости по трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии. Проверка по базе данных показала, что регистрация авто прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации на дороге.
Преследуя нарушителя, инспекторы предупредили его о намерении применить оружие. После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских открыл прицельный огонь по колесам. В результате автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения.
В отношении молодого человека составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, включая нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу, управление неисправным транспортным средством и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Теперь лихачу придется ответить за свои действия перед законом.
Как ранее сообщал Mkset, уфимский железнодорожный вокзал стал ареной бурного выяснения отношений, в котором алкоголь и агрессия вышли из-под контроля.