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Posted 21 февраля, 08:38

Published 21 февраля, 08:38

Modified 21 февраля, 12:26

Updated 21 февраля, 12:26

В Башкирии произошла погоня с перестрелкой

Полиция открыла стрельбу в погоне за лихачом

21 февраля 2025, 08:38
Фото: Ирина Волк.

В Башкирии произошла погоня с перестрелкой

В Салаватском районе развернулась погоня со стрельбой, в результате которой был задержан молодой водитель без прав, сообщает в пятницу, 21 февраля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции заметили автомобиль ВАЗ-2110, летевший на высокой скорости по трассе Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии. Проверка по базе данных показала, что регистрация авто прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации на дороге.

Преследуя нарушителя, инспекторы предупредили его о намерении применить оружие. После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских открыл прицельный огонь по колесам. В результате автомобиль был остановлен, а водитель задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения.

Видео: Ирина Волк.

В отношении молодого человека составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, включая нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу, управление неисправным транспортным средством и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Теперь лихачу придется ответить за свои действия перед законом.

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Как ранее сообщал Mkset, уфимский железнодорожный вокзал стал ареной бурного выяснения отношений, в котором алкоголь и агрессия вышли из-под контроля.

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