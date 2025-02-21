Подкормка плодовых деревьев в феврале: как обеспечить здоровый урожай без гнили?

Если зимнюю подкормку пропустить, деревья могут ослабнуть и стать более уязвимыми к болезням и вредителям. Их корни не смогут полноценно восстанавливаться, что скажется на общем состоянии дерева весной. К тому же, отсутствие нужных микроэлементов в почве может привести к плохому цветению и низкому качеству плодов. Особенно это актуально для старых деревьев или растений, которые уже не так крепки. В конечном итоге, это может сказаться на количестве урожая и его качестве.