Подкормка плодовых деревьев в феврале: как обеспечить здоровый урожай без гнили?

Posted 21 февраля, 09:52
Published 21 февраля, 09:52
Modified 21 февраля, 09:54
Updated 21 февраля, 09:54
В период зимы деревья страдают от различных факторов: сильных морозов, нехватки влаги и тем более от резких колебаний температур. Это ослабляет их корни, а значит, нарушается нормальный процесс питания и подготовки к весне. Подкормка в феврале помогает укрепить корневую систему, повысить устойчивость к стрессам и болезни, а также стимулировать рост в весенний период.
Когда дело касается удобрений в феврале, важно выбрать правильные вещества, которые будут способствовать улучшению состояния деревьев, а не наоборот. В этот период предпочтение стоит отдать фосфору и калию — именно эти микроэлементы наиболее полезны для плодовых деревьев зимой.
Подкормка должна быть не только качественной, но и выполненной правильно. Это поможет растениям получить все необходимые элементы, чтобы они укрепились и подготовились к предстоящему сезону.
Во-первых, следует выбрать сухой и стабильный период. Если температура на улице будет колебаться, вносить удобрения не стоит, поскольку они не смогут эффективно усваиваться. Важно подождать до тех пор, пока температура воздуха не станет стабильной.
Во-вторых, удобрения нужно распределять равномерно, особенно если речь идет о сухих веществах. Лучше всего вносить удобрения в приствольный круг, который находится рядом с деревом. Таким образом, питательные вещества будут плавно впитываться с талым снегом, обеспечивая максимальный эффект.
И, наконец, стоит помнить, что азотные удобрения на этот период лучше не использовать. Они активируют рост побегов, что может ослабить дерево в зимние месяцы и затруднить его восстановление после холодов.
Если зимнюю подкормку пропустить, деревья могут ослабнуть и стать более уязвимыми к болезням и вредителям. Их корни не смогут полноценно восстанавливаться, что скажется на общем состоянии дерева весной. К тому же, отсутствие нужных микроэлементов в почве может привести к плохому цветению и низкому качеству плодов. Особенно это актуально для старых деревьев или растений, которые уже не так крепки. В конечном итоге, это может сказаться на количестве урожая и его качестве.
Ранее эксперт рассказали, как вырастить лук из семян и получить щедрый урожай.