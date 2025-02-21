Почему окна уфимцев светятся розовым? Разбираемся, что стоит за светом в окошке

Сегодня фитолампы активно используют не только для того, чтобы вырастить крепкую рассаду в условиях зимы. Это удобное и эффективное средство для выращивания растений в городских квартирах и на дачах. Уфимцы, которые увлекаются садоводством, знают, что такие лампы помогают создать оптимальные условия для рассады и домашних растений, особенно в период дефицита солнечного света. А значит, розовые огоньки в окнах — это не что-то таинственное, а вполне закономерное явление, которое свидетельствует о том, что садоводство в Уфе процветает.