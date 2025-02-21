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Posted 21 февраля, 12:52

Published 21 февраля, 12:52

Modified 21 февраля, 13:06

Updated 21 февраля, 13:06

Мужчина из Уфы сочинил народный хит

Песня уфимца стала народным хитом

21 февраля 2025, 12:52
Фото: 1MI.

Мужчина из Уфы сочинил народный хит

Солдатский романс «Яблоневый сад» поэта из столицы Республики Башкортостан Рифа Хуснутдинова стал поистине народным хитом, пишет «Башинформ» в пятницу, 21 февраля.

Песню поют и во время строевой, и в детских лагерях. В соцсетях можно найти различные версии исполнения «Яблоневого сада». В центре сюжета песни солдат, вставший на защиту Родины. Он вспоминает любимую девушку и хочет быстрее к ней вернуться.

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Недавно песню исполнили на конкурсе строевой подготовки в подмосковной школе. Информагентство связалось с Рифом Хуснутдиновым и узнало про историю песни.

Оказывается, она была написана 1975 году, тогда мужчина служил в Оренбургской области.

— В те года там собирались солдаты со всего Советского Союза. Это сгусток патриотических сил всей страны. Именно в такой атмосфере сама по себе родилась данная песня, — сказал поэт.
Видео: «Башинформ».

Сегодня Рифу Хуснутдинову 69 лет. Он продолжает писать стихи и поёт их под гитару.

Ранее сообщалось о смерти поэта из Республики Башкортостан, который оставил после себя пять сборников стихов.

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