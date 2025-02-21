Песня уфимца стала народным хитом

Песню поют и во время строевой, и в детских лагерях. В соцсетях можно найти различные версии исполнения «Яблоневого сада». В центре сюжета песни солдат, вставший на защиту Родины. Он вспоминает любимую девушку и хочет быстрее к ней вернуться.