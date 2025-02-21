Песня уфимца стала народным хитом

Posted 21 февраля, 12:52
Published 21 февраля, 12:52
Modified 21 февраля, 13:06
Updated 21 февраля, 13:06
Песню поют и во время строевой, и в детских лагерях. В соцсетях можно найти различные версии исполнения «Яблоневого сада». В центре сюжета песни солдат, вставший на защиту Родины. Он вспоминает любимую девушку и хочет быстрее к ней вернуться.
Недавно песню исполнили на конкурсе строевой подготовки в подмосковной школе. Информагентство связалось с Рифом Хуснутдиновым и узнало про историю песни.
Оказывается, она была написана 1975 году, тогда мужчина служил в Оренбургской области.
— В те года там собирались солдаты со всего Советского Союза. Это сгусток патриотических сил всей страны. Именно в такой атмосфере сама по себе родилась данная песня, — сказал поэт.
Сегодня Рифу Хуснутдинову 69 лет. Он продолжает писать стихи и поёт их под гитару.
Ранее сообщалось о смерти поэта из Республики Башкортостан, который оставил после себя пять сборников стихов.