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Posted 21 февраля, 07:15

Published 21 февраля, 07:15

Modified 21 февраля, 12:36

Updated 21 февраля, 12:36

Полис ОСАГО станет необязательным для регистрации автомобиля в Башкирии

ОСАГО будет не нужен для регистрации машины в Башкирии

21 февраля 2025, 07:15
Фото: 1MI.

Полис ОСАГО станет необязательным для регистрации автомобиля в Башкирии

Башкирские парламентарии в первом чтении приняли закон, по которому полис ОСАГО станет необязательным при оформлении транспорта, сообщает Госсобрание РБ в пятницу, 21 февраля.

Ранее Mkset писал о том, что региональные депутаты начнут рассматривать данный закон. Спикер Курултая Константин Толкачев тогда рассказал, что исключение полиса из списка обязательных при регистрации машины документов связано с тем, что владение транспортом не всегда означает его моментальное использование. При таком раскладе (если машиной после покупки сразу не пользуются) немедленное оформление ОСАГО создаёт гражданам излишние траты.

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Сейчас Толкачев отметил, что для именно выезда на дороги полис останется обязательным.

Ранее сообщалось, что башкирские депутаты поддержали уникальный законопроект о наследии региона.

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