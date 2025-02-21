ОСАГО будет не нужен для регистрации машины в Башкирии

Posted 21 февраля, 07:15
Published 21 февраля, 07:15
Modified 21 февраля, 12:36
Updated 21 февраля, 12:36
Ранее Mkset писал о том, что региональные депутаты начнут рассматривать данный закон. Спикер Курултая Константин Толкачев тогда рассказал, что исключение полиса из списка обязательных при регистрации машины документов связано с тем, что владение транспортом не всегда означает его моментальное использование. При таком раскладе (если машиной после покупки сразу не пользуются) немедленное оформление ОСАГО создаёт гражданам излишние траты.
Сейчас Толкачев отметил, что для именно выезда на дороги полис останется обязательным.
Ранее сообщалось, что башкирские депутаты поддержали уникальный законопроект о наследии региона.