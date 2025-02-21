ОСАГО будет не нужен для регистрации машины в Башкирии

Ранее Mkset писал о том, что региональные депутаты начнут рассматривать данный закон. Спикер Курултая Константин Толкачев тогда рассказал, что исключение полиса из списка обязательных при регистрации машины документов связано с тем, что владение транспортом не всегда означает его моментальное использование. При таком раскладе (если машиной после покупки сразу не пользуются) немедленное оформление ОСАГО создаёт гражданам излишние траты.