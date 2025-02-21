Назван средний размер взятки в Башкирии

Posted 21 февраля, 08:06
Published 21 февраля, 08:06
Modified 21 февраля, 12:23
Updated 21 февраля, 12:23
По его словам, средний размер взятки в Башкирии в 2024 году составлял ₽131`000.
Во время выступления Прядко акцентировал внимание депутатов и на других темах. Так, как отметил министр, уровень преступности в регионе остаётся одним из низких как среди субъектов ПФО, так и в целом по стране. На 1,7% сократилась общая преступная активность. Раскрыто свыше 20`000 преступлений. Однако он сообщил, что в регионе растёт число телефонных мошенничеств, которые захлестнули всю страну. В 2024 году свыше 17`000 жителей Башкирии перечислили мошенникам более ₽4 млрд.
Что касается другой острой темы — мигрантов, министр рассказал, что в ушедшем году выдворено и депортировано 659 и депортировано 44 иностранцев.
Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейский получал взятки с бутлегеров.