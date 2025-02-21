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Posted 21 февраля, 08:06

Published 21 февраля, 08:06

Modified 21 февраля, 12:23

Updated 21 февраля, 12:23

В Башкирии министр назвал средний размер взятки

Назван средний размер взятки в Башкирии

21 февраля 2025, 08:06

В Башкирии министр назвал средний размер взятки

В ходе выступления перед башкирскими парламентариями руководитель МВД по региону Александр Прядко назвал размер средней взятки в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.

По его словам, средний размер взятки в Башкирии в 2024 году составлял ₽131`000.

Во время выступления Прядко акцентировал внимание депутатов и на других темах. Так, как отметил министр, уровень преступности в регионе остаётся одним из низких как среди субъектов ПФО, так и в целом по стране. На 1,7% сократилась общая преступная активность. Раскрыто свыше 20`000 преступлений. Однако он сообщил, что в регионе растёт число телефонных мошенничеств, которые захлестнули всю страну. В 2024 году свыше 17`000 жителей Башкирии перечислили мошенникам более ₽4 млрд.

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Что касается другой острой темы — мигрантов, министр рассказал, что в ушедшем году выдворено и депортировано 659 и депортировано 44 иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейский получал взятки с бутлегеров.

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