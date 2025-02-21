Назван средний размер взятки в Башкирии

Во время выступления Прядко акцентировал внимание депутатов и на других темах. Так, как отметил министр, уровень преступности в регионе остаётся одним из низких как среди субъектов ПФО, так и в целом по стране. На 1,7% сократилась общая преступная активность. Раскрыто свыше 20`000 преступлений. Однако он сообщил, что в регионе растёт число телефонных мошенничеств, которые захлестнули всю страну. В 2024 году свыше 17`000 жителей Башкирии перечислили мошенникам более ₽4 млрд.