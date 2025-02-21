Мнение экспертов: как сделать пароль надежным

Posted 21 февраля, 08:00
Published 21 февраля, 08:00
Modified 21 февраля, 08:02
Updated 21 февраля, 08:02
Простые пароли — одна из причин взломов личных аккаунтов. Чаще всего пользователи выбирают предсказуемые комбинации, которые моментально подбираются мошенниками, или используются данные, которые легко найти в соцсетях или вычислить с помощью утечек:
Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считанные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы, в том числе для телефонов на системе iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фото и отсылать ее мошенникам.
— Пароль — это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо 1 и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски, — комментирует Никита Чугунов.
По его словам, в ВТБ Онлайн требования к паролю не позволяют зарегистрировать слишком простую комбинацию — например, из нескольких одинаковых цифр подряд или по их возрастанию-убыванию и т. д. При этом банк не знает и не может знать, какой пароль устанавливает клиент, эта информация известна только пользователю.