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Posted 21 февраля, 08:00

Published 21 февраля, 08:00

Modified 21 февраля, 08:02

Updated 21 февраля, 08:02

Мнение экспертов: как сделать пароль надежным

Мнение экспертов: как сделать пароль надежным

21 февраля 2025, 08:00
Фото: 1MI.
Какие пароли самые ненадежные? Руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов дал пошаговую инструкцию, как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.

Простые пароли — одна из причин взломов личных аккаунтов. Чаще всего пользователи выбирают предсказуемые комбинации, которые моментально подбираются мошенниками, или используются данные, которые легко найти в соцсетях или вычислить с помощью утечек:

  • последовательность цифр подряд (9876543210 или свой номер телефона), известные константы или числовые последовательности (например, число «пи»);
  • простые слова (password);
  • личные данные: дата рождения или свадьбы, номер телефона или индекс, имя ребенка или домашнего питомца, номер СНИЛС или автомобиля;
  • «прозрачный» намек в подсказке к паролю («имя жены + прошлый год» или «название улицы + номер квартиры»);
  • хранение пароля или банковской карты в заметках или в виде фото (скриншотов) в смартфоне.

Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считанные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы, в том числе для телефонов на системе iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фото и отсылать ее мошенникам.

— Пароль — это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо 1 и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски, — комментирует Никита Чугунов.

По его словам, в ВТБ Онлайн требования к паролю не позволяют зарегистрировать слишком простую комбинацию — например, из нескольких одинаковых цифр подряд или по их возрастанию-убыванию и т. д. При этом банк не знает и не может знать, какой пароль устанавливает клиент, эта информация известна только пользователю.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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