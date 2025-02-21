Мнение экспертов: как сделать пароль надежным

По его словам, в ВТБ Онлайн требования к паролю не позволяют зарегистрировать слишком простую комбинацию — например, из нескольких одинаковых цифр подряд или по их возрастанию-убыванию и т. д. При этом банк не знает и не может знать, какой пароль устанавливает клиент, эта информация известна только пользователю.