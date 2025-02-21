Министр сельского хозяйства грезит об урожае

Posted 21 февраля, 05:44
Published 21 февраля, 05:44
Modified 21 февраля, 12:48
Updated 21 февраля, 12:48
На пресс-конференции чиновники отвечали на вопросы о перспективах урожая и возможности дефицита овощей, памятуя о прошлогодних опасениях из-за неблагоприятных климатических условий. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, ответил на вопросы о том, чего ждать в 2025 году и не предвидится ли проблем. Ответ министра получился весьма оптимистичным.
— Каждое начало года и сезона мы надеемся на то, что этот год будет самый лучший для сельского хозяйства — с точки зрения климата и каких-то экономических отношений. Мы надеемся, что 2025 год будет самым лучшим годом для всех: аграриев, садоводов. Картошка уродится хорошая, вовремя пойдут дожди, вовремя будет тепло. Мы считаем, мы мечтаем, что 2025 год будет самым лучшим, — поделился своими мыслями Фазрахманов.
Похоже, башкирское министерство сельского хозяйства делает ставку не только на реальные действия, но и на силу позитивного мышления. А пока министр мечтает об идеальном урожае, руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец напомнил садоводам и огородникам о важности правильного оформления документов на участки и объекты недвижимости.
— Еще одна проблема: отсутствие документов на объекты недвижимости у самих садоводов. Если документов нет, но они были ранее, то можно обратиться в архив муниципальный либо национальный или обратиться в органы местного самоуправления или Минземимущества для предоставления земельного участка либо в собственность, либо в аренду, — посоветовал Клец.
Как ранее сообщал Mkset, продавцы на онлайн-платформах решили удивить дачников Башкирии, предлагая им не просто семена, а настоящие чудеса селекции.