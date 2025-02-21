Министр сельского хозяйства грезит об урожае

На пресс-конференции чиновники отвечали на вопросы о перспективах урожая и возможности дефицита овощей, памятуя о прошлогодних опасениях из-за неблагоприятных климатических условий. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, ответил на вопросы о том, чего ждать в 2025 году и не предвидится ли проблем. Ответ министра получился весьма оптимистичным.