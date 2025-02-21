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Posted 21 февраля, 05:44

Published 21 февраля, 05:44

Modified 21 февраля, 12:48

Updated 21 февраля, 12:48

Министр сельского хозяйства грезит об урожае

Министр сельского хозяйства грезит об урожае

21 февраля 2025, 05:44
Фото: 1MI.
Власти Башкирии поделились своими ожиданиями относительно будущего садоводства и огородничества в регионе, сообщает в пятницу, 21 февраля, «UFA1.RU».

На пресс-конференции чиновники отвечали на вопросы о перспективах урожая и возможности дефицита овощей, памятуя о прошлогодних опасениях из-за неблагоприятных климатических условий. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, ответил на вопросы о том, чего ждать в 2025 году и не предвидится ли проблем. Ответ министра получился весьма оптимистичным.

— Каждое начало года и сезона мы надеемся на то, что этот год будет самый лучший для сельского хозяйства — с точки зрения климата и каких-то экономических отношений. Мы надеемся, что 2025 год будет самым лучшим годом для всех: аграриев, садоводов. Картошка уродится хорошая, вовремя пойдут дожди, вовремя будет тепло. Мы считаем, мы мечтаем, что 2025 год будет самым лучшим, — поделился своими мыслями Фазрахманов.
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Похоже, башкирское министерство сельского хозяйства делает ставку не только на реальные действия, но и на силу позитивного мышления. А пока министр мечтает об идеальном урожае, руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец напомнил садоводам и огородникам о важности правильного оформления документов на участки и объекты недвижимости.

— Еще одна проблема: отсутствие документов на объекты недвижимости у самих садоводов. Если документов нет, но они были ранее, то можно обратиться в архив муниципальный либо национальный или обратиться в органы местного самоуправления или Минземимущества для предоставления земельного участка либо в собственность, либо в аренду, — посоветовал Клец.
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Как ранее сообщал Mkset, продавцы на онлайн-платформах решили удивить дачников Башкирии, предлагая им не просто семена, а настоящие чудеса селекции.

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