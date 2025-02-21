Мэр Уфы обогрел бомжей

Posted 21 февраля, 09:09
Published 21 февраля, 09:09
Modified 21 февраля, 12:17
Updated 21 февраля, 12:17
Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев посетил центр соцадаптации «Переправа». Он отметил, что в настувшие сильные холода особо рискуют именно такие граждане. Градоначальник с представителями администрации привёз людям лекарства, фрукты и тёплую одежду. Сити-менеджер заявил, что помощь будет поступать и дальше.
Кстати, привести одежду и другие вещи бездомным можно в здание №29 по улице Колгуевской. Это может сделать каждый.
Ранее Мавлиев рассказывал, что в башкирской столице определили два места, где расположатся пункты обогрева для бомжей. Возможно, это случилось на фоне того, что в социальных сетях уфимцы часто говорят о том, что бездомные облюбовали тёплые остановки и от этого горожанам не по себе.