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Posted 21 февраля, 09:09

Published 21 февраля, 09:09

Modified 21 февраля, 12:17

Updated 21 февраля, 12:17

Видео из Телеграм-канала «Вся Уфа»

Мэр Уфы обогрел бомжей

21 февраля 2025, 09:09

Мэр Уфы отдал одежду бездомным

Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев навестил людей без определённого места жительства, сообщается в его Telegram-канале в пятницу, 21 февраля.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев посетил центр соцадаптации «Переправа». Он отметил, что в настувшие сильные холода особо рискуют именно такие граждане. Градоначальник с представителями администрации привёз людям лекарства, фрукты и тёплую одежду. Сити-менеджер заявил, что помощь будет поступать и дальше.

Видео: Вся Уфа.

Кстати, привести одежду и другие вещи бездомным можно в здание №29 по улице Колгуевской. Это может сделать каждый.

Мэр Уфы обогрел бомжей
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Ранее Мавлиев рассказывал, что в башкирской столице определили два места, где расположатся пункты обогрева для бомжей. Возможно, это случилось на фоне того, что в социальных сетях уфимцы часто говорят о том, что бездомные облюбовали тёплые остановки и от этого горожанам не по себе.

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