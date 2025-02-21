Мэр Уфы обогрел бомжей

Ранее Мавлиев рассказывал, что в башкирской столице определили два места, где расположатся пункты обогрева для бомжей. Возможно, это случилось на фоне того, что в социальных сетях уфимцы часто говорят о том, что бездомные облюбовали тёплые остановки и от этого горожанам не по себе.